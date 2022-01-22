خلاف على ارتداء الكمامة.. هبوط اضطراري لطائرة بعد إقلاعها

يبدو أن الخلاف على ارتداء الكمامة انتقل من الأرض إلى الجو، بعدما رفض أحد ركاب رحلة "أميركان إيرلاينز" ارتداءها، بعد إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من ميامي إلى لندن.

فقد كشفت الشركة أن الرحلة التي كانت تقل 129 راكبا عادت إلى ميامي، حيث كانت الشرطة في انتظار امرأة في الأربعينيات رفضت ارتداء الكمامة، ما اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط اضطرارياً بعد أقل من ساعة على إقلاعها.

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"راكب مزعج"

وقالت الشركة إن الرحلة "عادت إلى المطار بسبب رفض راكب مزعج الامتثال للمتطلبات الفيدرالية الخاصة بارتداء الكمامة"، مشيرة إلى إعادة حجز الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى لندن هيثرو في رحلة أخرى، وفق موقع "سي بي سي نيوز".

يشار إلى شركات الطيران في الولايات المتحدة أبلغت عن ما يقرب من ستة آلاف حادثة شملت ركاباً مشاغبين العام الماضي و151 حادثة في الأسبوعين الأولين من هذا العام، وفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية، ومعظمهم من الركاب الذين رفضوا ارتداء الكمامة.