شاهد.. سمكة تزور طبيب الأسنان بعد خسارة وزنها

تبين أن أسنانا غريبة لسمكة كبرت لفترة طويلة حتى أصبحت غير قادرة على الأكل، مما جعلها معرضة لخطر المجاعة.

وبعد أن بدأت السمكة المنتفخة تفقد وزنها، انتاب مالكها مارك بايت 64 عامًا، القلق وسارع إلى الأطباء البيطريين، الذين كشفوا عليها بعد أن قاموا بتخديرها بملء وعاء الماء بمحلول مخدر معتدل.

مادة اعلانية

واستخدم أطباء أسنان الحيوانات الخبراء، منشارًا خاصًا لقص أسنانها برفق من نصفين للسماح لها بتناول الطعام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعادة ما يتسبب النظام الغذائي للأسماك المكون من قشور صلبة في طحن أسنانها بشكل طبيعي ولكن مع تلك السمكة كان الأمر مختلفا حيث زاد طول أسنانها للضعف.

ويشعر مالكها الآن بسعادة غامرة لعودة السمكة البالغة من العمر خمس سنوات إلى المنزل وتناولها الطعام بشكل طبيعي مرة أخرى.