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تفاصيل "حزينة" عن ملكة جمال أميركا المنتحرة من الطابق 29

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تشيسلي كريست (أرشيفية من فرانس برس)

تفاصيل "حزينة" عن ملكة جمال أميركا المنتحرة من الطابق 29

دبي - العربية.نت

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بعد أن هزت قصة انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيسلي كريست (30 عاماً) البلاد قبل أيام، كشف والدها تفاصيل مهمة.

فقد اعترف أن ابنته كانت "حزينة" نتيجة "التفكك الأسري"، وفق ما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية الأربعاء.

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انفصال والديها

كما أكد رودني كريست (62 سنة) لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن تشيسلي لم تتعاط المخدرات ولم تتناول الكحول.

وأضاف: "أعتقد أن الأمر كان له علاقة كبيرة بالتفكك الأسري، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نتمكن من التحدث أكثر"، مشدداً: "لقد كانت حزينة".

يشار إلى أن رودني كريست وهو لاعب كمال أجسام بولندي أميركي سابق، ووالدة تشيسلي، أبريل سيمبكينز، وهي مديرة تنفيذية للموارد البشرية، انفصلا عندما كانت طفلة.

قفزت من الطابق 29

وكان مصدر بالشرطة في نيويورك قد أكد مساء الأحد العثور على جثة تشيسلي قرابة الساعة السابعة صباحاً (12.00 بتوقيت غرينتش) عند سفح ناطحة سحاب في شارع 42 في مانهاتن، بحسب "نيويورك بوست".

كما أوضح أنه "بحسب التحقيق الأولي، قفزت من مكان مرتفع"، لافتاً إلى أن وفاتها "تبدو كأنها عملية انتحار".

تشيسلي كريست (أرشيفية من فرانس برس)
تشيسلي كريست (أرشيفية من فرانس برس)

كذلك أوردت "نيويورك بوست" أن تشيسلي قفزت من شرفة في الطابق 29 من برج أوريون كوندومينيوم حيث كانت تعيش.

وقبل ساعات قليلة من مقتلها، نشرت ملكة جمال أميركا السابقة صورة لها على إنستغرام وأرفقتها بتعليق: "أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام".

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