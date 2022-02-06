أقارب مسجون ينظمون عرض مفرقعات أمام السجن للاحتفال بعيده
الشرطة الإيطالية أوقفت 6 من أقارب المسجون بعدما أحضروا 30 كيلوغراماً من المتفجرات الصغيرة إلى محيط السجن
أوقفت الشرطة الإيطالية أقارب مسجون أرادوا الاحتفال بعيد ميلاده السبت، لوضعهم كمية من المعدات الخاصة بتفجير المفرقعات قرب السجن بهدف القيام بعرض ألعاب نارية، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.
وبعدما أخطرها أحد السكان، عثرت شرطة تشيفيتافيكيا، وهي مدينة ساحلية تقع على مسافة ساعة بالسيارة شمال روما، على 30 كيلوغراما من المتفجرات الصغيرة، كما أوضحت صحيفة "تشيفونلان" اليومية.
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وأوقفت شرطة السجن ستة أشخاص في إطار التحقيق، وفق وكالة "أنسا" للأنباء.
ورغم غرابتها، فإن الأحداث المماثلة تحصل بشكل منتظم في إيطاليا، كما كانت الحال في نابولي (جنوب) العام الماضي، وفي باري (جنوب شرق) في يناير، وفق الصحيفة.
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