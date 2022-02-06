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تايلند.. كاميرات تجسس بحمامات النساء بسفارة أستراليا

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australia embassy in thailand
السفارة الأسترالية بتايلند

تايلند.. كاميرات تجسس بحمامات النساء بسفارة أستراليا

لم ينكشف الأمر إلا بعد العثور على شريحة ذاكرة (SD) على أرضية الحمام

دبي - العربية.نت

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تم العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات نسائية في السفارة الأسترالية بالعاصمة التايلندية بانكوك.

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وقال مسؤول في كانبيرا، السبت، إنه تم اتهام موظف سابق في السفارة الأسترالية، بعد العثور على عدة كاميرات تجسس في حمامات نساء البعثة.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، على أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن "رفاهية وخصوصية جميع الموظفين تظل أولوية بالنسبة للوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب".

ولم تتضح المدة التي استمر خلالها وجود الكاميرات في الحمامات، إذ لم ينكشف الأمر إلا بعد العثور على شريحة ذاكرة (SD) على أرضية الحمام، العام الماضي، بحسب تقرير لقناة إيه بي سي الأسترالية

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