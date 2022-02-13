فيديو سطو يثير ضجة في الأردن.. ومصدر أمني يوضح

أثار مقطع مصور لمحاولة سطو مسلح استهدف أحد المحال التجارية الجدل في الأردن، حيث قال البعض إنها وقعت في المملكة.
فقد كشف مصدر أمني أردني حقيقة المقطع الذي يظهر إصابة منفذ العملية بعيار ناري في قدمه بالخطأ، بحسب مواقع محلية.
وأشار المصدر إلى أن المقطع المتداول داخل محل تجاري ليس في الأردن، مؤكداً أن كل ما ينشر حول ذلك غير صحيح.
كذلك، أوضح أن الحادثة وقعت في إحدى الدول الأجنبية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
حديث السوشيال
إلى ذلك، لاقى المقطع تعليقات مختلفة على مواقع التواصل، حيث قال أحدهم إن السطو لا يحدث إطلاقاً على متجر صغير، في إشارة إلى عدم صحته.
كما، أضاف آخرون أن نوعية اللباس وشكله يكشف أن الواقعة لم تحدث في الأردن إطلاقاً، فيما لفت آخرون إلى اختلاف لهجة الأشخاص في المقطع التي تختلف عن اللهجة الأردنية.
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