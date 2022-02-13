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"آسفين نسيناه".. مستشفى كويتي يحتفظ بجثة رضيع لمدة سنة

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تعبيرية
تعبيرية

"آسفين نسيناه".. مستشفى كويتي يحتفظ بجثة رضيع لمدة سنة

المحامي عبد العزيز الوعلان لتفاعلكم: المستشفى اكتشف جثة الطفل عند إجراء جرد لثلاجة الموتى

دبي - العربية.نت

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تقدّم محامٍ كويتي، بشكوى ضد مستشفى خاص في محافظة الفروانية، بتهمة احتفاظه بجثة طفل حديث الولادة منذ أكثر من عام، وعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة بحجة نسيانه.

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وقال المحامي عبد العزيز الوعلان وهو وكيل والد الطفل المتوفى، إنه "تقدم بالشكوى ضد المستشفى لعدم قيامه بالإبلاغ عن وفاة نجل موكله للجهات الرسمية، وكذلك عدم تمكين والد الطفل من دفن صغيره، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر، دون مسوغ قانوني أو طبي".

وروى الوعلان، تفاصيل الواقعة لبرنامج "تفاعلكم"، قائلاً إن المستشفى اتصل بوالد الطفل بعد سنة من الولادة، بتاريخ 17 نوفمبر 2021، وأخبروه أنهم نسوا الرضيع في ثلاجة الموتى.

كما أضاف: "المستشفى برر ذلك بالنسيان، وقالوا لوالد الطفل المتوفى "آسفين نسيناه"، مبيناً أن هذه ليست أول حالة، وهناك حالة أخرى لطفل آخر.

جرد ثلاجة الموتى

وقال المحامي إن الصدمة تكمن في ما قاله مدير العلاقات العامة في المستشفى للموظفين، حيث قال: "أنا لو ما قلت لكم اجردوا مافي ثلاجة الموتى لم تكونوا على علم بوجود جثة الرضيع".

كما أوضح المحامي الوعلان، أنه قدم 3 شكاوى، الأولى جزائية للنيابة العامة والثانية إلى وكيل وزارة الصحة، والثالثة لمدير إدارة التراخيص الطبية.

يذكر أن المحامي كان قد نشر الحادثة في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، حيث أكد أن إدارة المستشفى هي من رفضت تسليم موكله جثة نجله، بداعي قيامهم بتجهيزه وتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه.

توفي في الرحم

وقال المحامي، إن الطفل توفي في الرحم خلال الحظر الجزئي والمستشفى أبلغوا والد الطفل بوجود خدمة للدفن لديهم.

هذا وأثارت الحادثة استهجان واستياء شريحة واسعة من الحقوقيين والنشطاء الذين تفاعلوا مع القضية التي أثيرت مرفقة بهاشتاغ "طفل_في_ثلاجة_المستشفى".

ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الصحة حول الحادثة حتى الآن.

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