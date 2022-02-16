لا نية لعودتها.. ميغان ماركل لم تعد تهتم لرأي البريطانيين

يشك خبير في الشؤون الملكية أن تعود ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إلى المملكة المتحدة لأنها "ببساطة لا تهتم" لرأي الجمهور البريطاني، وفقاً لتقرير لصحيفة "ديلي ميل".

وقال توم بوير إن دوقة ساسكس، البالغة من العمر 40 عاماً، والتي تعيش في قصر بقيمة 14 مليون دولار في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا بعد أن تراجعت عن مهامها الملكية في عام 2020، ليست لديها نية للعودة إلى لندن لأنها تعد بريطانيا "قضية خاسرة".

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وقال المعلق الملكي، الذي يعمل حالياً على سيرة ذاتية للدوقة: "وجهة ميغان النهائية غير واضحة، لكنها بالتأكيد تتمتع بالدعم لتقديم محاولة لتمثيل دور سياسي أميركي. في موازاة ذلك، تعد بريطانيا قضية خاسرة بالنسبة لعائلتها. في الحقيقة، أظن أن ميغان لم تعد تهتم بما إذا كانت موضع ترحيب في لندن. ليست لديها نية للعودة".

وأضاف أنه بينما تراجعت شعبيتها في المملكة المتحدة منذ الزواج، فإن زيارتها لنيويورك التي استمرت ثلاثة أيام في سبتمبر كانت "نجاحاً ملحوظاً" ومن الواضح أنها تتمتع بدعم "الديمقراطيين والأقليات والشباب".

ويعتقد أن الأمير هاري قد "تواصل مع والده"، الأمير تشارلز، لإجراء "مكالمات فيديو ودية" قبل يوبيل الملكة إليزابيث، ومن المرجح أن يعود للاحتفالات هذا الصيف. ومع ذلك، فإن الخلاف الأخير حول توفير شرطة العاصمة الدعم المرتبط بأمن الزوجين يدعو للشك في عودتهما.

وفي إعلان بمناسبة اليوبيل البلاتيني الأسبوع الماضي، تحدثت الملكة عن "رغبتها الصادقة" في أنه عندما يحين الوقت، ستُعرف دوقة كورنوال، زوجة تشارلز، باسم "الملكة" لا "الأميرة".

وقيل إن الأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر، كان "داعماً" لهذه الخطوة و"محترماً" للمنطق وراء قرار جدته.

في غضون ذلك، لم يصرح الأمير هاري وميغان بأي كلمة علنية. وعندما كسر صمته بعد أربعة أيام من كاليفورنيا، لم يكن هناك أي ذِكر لزوجة أبيه، أو التغيير المقترح على وضعها الملكي.