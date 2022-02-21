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سفيرة إيطاليا بأستراليا تفارق الحياة إثر سقوطها من شرفة

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Francesca Tardioli
السفيرة فرنشيسكا تارديولي

سفيرة إيطاليا بأستراليا تفارق الحياة إثر سقوطها من شرفة

السفيرة فرنشيسكا تارديولي سقطت من شرفة منزلها في إيطاليا مساء السبت قبل أيام من عودتها لعملها في كانبيرا

العربية.نت

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توفيت سفيرة إيطاليا لدى أستراليا عقب سقوطها من شرفة منزلها بوسط مدينة فولينيو الإيطالية، حسب ما ذكرته عدة تقارير إعلامية إيطالية.

وبحسب، وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، فإن السفيرة فرنشيسكا تارديولي (56 عاماً) كانت بمفردها في منزها مساء السبت عندما سقطت من الشرفة.

السفيرة فرنشيسكا تارديولي
السفيرة فرنشيسكا تارديولي

واكتشف قريب للسفيرة، يقطن في نفس المبنى، سقوطها. من جهتها، فتحت الشرطة تحقيقاً لتحديد ملابسات وفاة تارديولي.

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وكانت تارديولي قد وصلت إلى فولينيو، وهي مدينة قريبة من بيروجيا، قبل عدة أيام، وكان من المقرر أن تعود إلى العاصمة الأسترالية كانبرا قريباً.

ونعت وزارة الخارجية الإيطالية عبر حسابها في "تويتر" السفيرة "بمزيد من الحزن"، وقالت إنها "تشاطر أحباءها الحزن".

من جهتها، قالت السفارة الإيطالية في كانبرا في تغريدة الأحد إن تارديولي كانت "شخصاً مثيراً للبهجة، ونموذجاً مهنياً، وداعية لحقوق الإنسان".

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