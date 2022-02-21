سفيرة إيطاليا بأستراليا تفارق الحياة إثر سقوطها من شرفة

توفيت سفيرة إيطاليا لدى أستراليا عقب سقوطها من شرفة منزلها بوسط مدينة فولينيو الإيطالية، حسب ما ذكرته عدة تقارير إعلامية إيطالية.

وبحسب، وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، فإن السفيرة فرنشيسكا تارديولي (56 عاماً) كانت بمفردها في منزها مساء السبت عندما سقطت من الشرفة.

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واكتشف قريب للسفيرة، يقطن في نفس المبنى، سقوطها. من جهتها، فتحت الشرطة تحقيقاً لتحديد ملابسات وفاة تارديولي.

Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, Ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato. pic.twitter.com/6TEAeN4lgV — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) February 20, 2022

وكانت تارديولي قد وصلت إلى فولينيو، وهي مدينة قريبة من بيروجيا، قبل عدة أيام، وكان من المقرر أن تعود إلى العاصمة الأسترالية كانبرا قريباً.

ونعت وزارة الخارجية الإيطالية عبر حسابها في "تويتر" السفيرة "بمزيد من الحزن"، وقالت إنها "تشاطر أحباءها الحزن".

من جهتها، قالت السفارة الإيطالية في كانبرا في تغريدة الأحد إن تارديولي كانت "شخصاً مثيراً للبهجة، ونموذجاً مهنياً، وداعية لحقوق الإنسان".