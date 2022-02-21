شاهد.. راكب يتسبب بحالة هلع وخوف على علو 12 ألف متر
كان من الركاب بطل العالم في رياضة جوجيتسو الذي سيطر عليه بإحكام
أثار راكب على متن طائرة في رحلة من الدوحة إلى الدار البيضاء، حالة من الهلع، بعدما حاول فتح بابها من على ارتفاع 12 ألف متر.
ووفق وسائل إعلام مغربية، قام طاقم الطائرة القطرية والركاب بالسيطرة عليه، وأصيب راكب آخر بجروح، حيث وجه له المعتدي الذي كان بحالة هستيرية لكمات.
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ولحسن الحظ كان من الركاب بطل العالم في رياضة جوجيتسو، الذي سيطر عليه بإحكام، وقام المضيفون بتكبيله في أحد المقاعد.
وبعد نزول الطائرة، تم تسليم الراكب إلى السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
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