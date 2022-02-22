جريمة بشعة.. قتلت زوجها بـ 140 طعنة ثم تمددت على سريرها

في جريمة بشعة، طعنت امرأة من فلوريدا زوجها المعاق جسدياً أكثر من 140 طعنة، وضربته بالساطور على رأسه للتأكد من وفاته.

و اعتقلت الشرطة الأميركية جوان بوركي (61 عاماً) ووجهت لها تهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، كما مثُلت أمام قاضي مقاطعة بالم بيتش، يوم الأحد، عبر الفيديو، وفقاً لوثائق المحكمة، بحسب شبكة "CNN".

مادة اعلانية

وكشف تقرير شرطة بالم سبرينغز، إنهم تلقوا اتصال استغاثة من منزل بوركي مساء يوم 11 فبراير/شباط من رجل عرّف نفسه على أنه ابن القاتلة، الذي قال إنه وصل إلى المنزل بعد الانتهاء من العمل، واكتشف جثة زوج والدته، ملفين ويلر (62 عاماً) مُلقى على أرضية المطبخ غارقاً في دمائه والسكين والساطور بجانبه.

ممددة على السرير

وعندما سأله الضابط الذي أجابه على الهاتف عما إذا كان هناك أي شخص آخر في المنزل في ذلك الوقت، "سكت المتصل لعدة ثوانٍ، ثم قال إن والدته جوان بوركي كانت هناك"، حسبما ذكر التقرير.

كما عثر المحققون على ممسحة ومكنسة وأدوات تنظيف أخرى بجانب الجثة، كما عُثر على سكاكين وساطور لحم في حوض المطبخ.

وخلال عملية تفتيش المنزل، عثر الضباط على بوركي ممددة على السرير في غرفة النوم، واعية ويقظة، لكنها ظلت صامتة، وفقاً لتقرير الشرطة. وتم نقلها إلى مستشفى قريب لتقييم قواها الصحية والعقلية.

وكشف تشريح الجثة، عن أن الضحية أصيب بأكثر من 140 طعنة وكسر في الجمجمة بسبب ضربة بساطور في الرأس.

ولا يزال الدافع وراء هذا الحادث مجهولاً.