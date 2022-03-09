بينها طلب توظيفه.. طرح مقتنيات نادرة لستيف جوبز في مزاد

تُطرح مقتنيات مرتبطة بظهور شركة آبل ومؤسسها الشهير ستيف جوبز، إضافة إلى الحاسوب المنزلي وألعاب الفيديو للبيع في مزاد ينتهي في 17 مارس آذار الجاري في نيويورك.

وسيكون العنصر الأهم ضمن مزاد "ثورة ستيف جوبز: إنجلبارت، أتاري وآبل" هو شيك صادر في يوليو تموز 1976 بقيمة 3430 دولارا لشراء قطع لحاسوب آبل 1، وقع عليه مؤسسا آبل، ستيف جوبز وستيف وزنياك.

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بدوره، قال بوبي ليفينجستون نائب الرئيس التنفيذي لدار مزادات (آر.آر) التي ستشرف على عملية البيع "حدث هذا قبل أن يكون لديهم (شركة آبل) أي مستثمرين".

كما أضاف "السبب في توقيع الاثنان عليه (الشيك) هو الاتفاق الموقع بينهما. أي نفقات تزيد عن 1000 دولار، كان يجب على الاثنين الموافقة عليها وهذا هو الدليل".

صورة في الثانوية.. وطلب توظيفه

هذا ويتضمن المزاد العديد من المقتنيات المرتبطة بجوبز، ومنها صوره في المدرسة الثانوية والطلب الذي ملأه لشغل وظيفة في شركة أتاري، والذي سيطرح باعتباره رمزا غير قابل للاستبدال.

من جانبه، قال ستيفن ليفي الصحفي المتجول بمجلة ويرد التي تركز على التقنيات الجديدة "لم يوقع ستيف على الكثير من الأشياء. لم يكن يحب التوقيع على الأشياء. لذا فإن توقيعه نادر للغاية".

كما أضاف "إنه في الواقع أحد أندر التوقيعات التي يهتم بها هواة جمع التذكارات. لذلك فإنه في أي وقت يظهر شيء ما عليه توقيع ستيف، يباع مقابل الكثير من المال".

نماذج أولية

وقالت دار المزادات إن المقتنيات المعروضة، ومنها جزء مأخوذ من واحد من أوائل أجهزة لعبة الفيديو (أتاري بونج) وفأرة صممها دوجلاس إنجلبارت خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي، تساعد في سرد قصة تاريخ الحاسوب.

وقال ليفينجستون "ما يجعل أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو هذه مميزة للغاية هو أنها نماذج أولية ...هي نماذج مبكرة جدا يصعب العثور عليها الآن".

وأضاف "أرسل أشخاص من وادي السيليكون، كانوا هناك عندما بدأت ثورة الكمبيوتر بأكملها، بهذه المقتنيات إلينا".



مقتنيات تعود لستيف جوبز فأرة كمبيوتر من مقتينات ستيف جوبز - رويترز

يذكر أن ستيف جوبز توفي عام 2011 عن عمر يناهز 56 عاماً بعد صراع دام سنوات مع السرطان، وكان مؤسس شركة آبل العملاقة.

كما أحدث جوبز نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا عام 2000 عبر تحويل استخدام أجهزة الكمبيوتر من الاستخدام المكتبي إلى الاستخدام المحمول عن طريق سلسلة من المنتجات التي لاقت رواجا.

وتشتمل هذه السلسلة على أجهزة (آيبود) و (آيفون) و (آي باد) ومتجر (آي تيونز) الموسيقي العملاق ومتجر (أبل ستور) الذي يوفر لمستخدمي (آي فون) تطبيقات هائلة تغطي كل مناحي الحياة.