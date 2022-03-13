شاهد.. مدرب ليفربول يستشيط غضبا من محمد صلاح

انفجر مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب غضباً من نجم الفريق محمد صلاح خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه برايتون أمس السبت، في المرحلة 29 من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية كلوب وهو يصرخ بغضب على صلاح ويطلب منه تمرير الكرة لأحد زملائه بدلا من تسديدها على المرمى.

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جاءت الحادثة بعد أن تمكن النجم المصري من الجري بالكرة من منتصف الملعب تقريبا، وتجاوز أحد مدافعي برايتون قبل أن يسدد الكرة في الزاوية القريبة لكن حارس الفريق المضيف نجح في التصدي لها.

فيما يبدو أن صلاح سمع كلام مدربه، ليرد عليه بالقول "لمن؟" في إشارة منه إلى أنه لا يوجد أحد من لاعبي ليفربول ليمرر الكرة لأحدهم.

الهدف رقم 2000

يذكر أن ليفربول نجح بالنهاية في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، سجلهما الكولومبي لويس دياس (19) والمصري محمد صلاح (61 من ركلة جزاء) الذي وقع على الهدف الرقم 2000 لليفربول في البريميرليغ.

واضطر كلوب إلى استبدال صلاح بعد أربع دقائق من هزه الشباك حيث أشرك البرتغالي ديوغو جوتا مكانه، بداعي الإصابة.

فيما رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 20 وهي المرة الرابعة التي يصل فيها إلى هذا الرقم في الدوري الإنجليزي، في وقت يتفاوض مع إدارة ناديه لتجديد عقده.