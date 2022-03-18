وزير الدفاع البريطاني يقع بفخ محتال ظن بأنه رئيس وزراء أوكرانيا

تمكن محتال من ايقاع وزير الدفاع البريطاني Ben Wallace في مصيدة فخ نصبه له أمس الخميس، حين اتصل به وأخبره أنه Denys Shmyhal رئيس وزراء أوكرانيا، وفقا لما ذكر الوزير بتغريدة "تويترية" كتبها، صورتها أدناه،كما بحسب ما ذكر لصحيفة "التايمز" المحلية أيضا.

وانطوى الزعم على بن والاس، الى درجة أنه تحدث من هاتفه المحمول طوال 10 دقائق الى من أوهمه بأنه رئيس الوزراء الأوكراني فعلا، مع أن كل منهما كان يرى الآخر على شاشة الهاتف، لأن الاتصال كان "فيديوي" النوع، وخلاله طرح المحتال "أسئلة مضللة، أثارت شكوكي، فأنهيت الحديث" كما قال.

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أما للصحيفة، فذكر والس أن المحتال: "بدا مثل رئيس الوزراء (أي يشبهه) وظهر خلفه علم أوكرانيا، ومن الواضح أنه كان يحاول خداعنا" وأن منتحل شخصية "دينيس شميهال" سأله عما إذا كانت المملكة المتحدة سترسل سفنا حربية إلى البحر الأسود، وعما اذا كانت ستوقع اتفاقية أمنية محتملة، اضافة الى أسئلة عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الحصول على أسلحة نووية.

كما سأله ناصب الفخ عن احتمال أن تتخلى أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى الناتو وأن تصبح دولة محايدة. ثم عبرت "التايمز" عن اعتقادها بأن طلب الاتصال بدأ عبر رسالة بريد إلكتروني احتيالية زعم كاتبها أنها من مساعد في السفارة الأوكرانية بلندن، ثم تم إرسال الطلب من إدارة حكومية في المملكة المتحدة إلى وزارة الدفاع.