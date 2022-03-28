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فيديو.. قتلى وجرحى في انهيارات صخرية في سلطنة عمان

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انهيار صخري

فيديو.. قتلى وجرحى في انهيارات صخرية في سلطنة عمان

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح جراء انهيار صخري في موقع للكسارات بمنطقة العارض في ولاية عبري.

وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 6 أشخاص فيما جرى نقل آخرين للمستشفيات تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.

يشار إلى أن عبري هي إحدى مدن محافظة الظاهرة، وتعتبر أحد المراكز الإقليمية في غرب سلطنة عمان، وتبعد عن العاصمة، مسقط، العاصمة بنحو 279 كيلومترا.

وكانت السلطات العمانية قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي عن سقوط قتيلين من الآسيويين جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية بسبب الإعصار شاهين.

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