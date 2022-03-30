هذا ما قاله محمد صلاح بعد ضياع حلم المونديال من المصريين

في أول تعليق بعد هزيمة الفراعنة أمام السنغال وضياع حلم المونديال، قال نجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح في تصريحات بعد المباراة للاعبي المنتخب: "فخور بالجيل ده، والناس دي رجاله جدا، وفخور أني لعبت معاكم، وده شرف ليا".

وأضاف :"اللي حصل ده محدش ليه دخل فيه.. ودي ركلات جزاء".

مادة اعلانية

وخيم الحزن على بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم إثر الهزيمة علي يد أسود التيرانغا.

وانتقدت الصحافة العالمية مشاهد خروج صلاح لاعب منتخب مصر محاطًا برجال الأمن بعد تعرضه لمضايقات من الجمهور السنغالي سواء بأشعة "الليزر" أو بالمقذوفات خلال مباراة الفريقين الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 مساء الثلاثاء، كما أكدت أن خسارتين مؤلمتين أمام زميله ساديو ماني ستؤثران على عقده الجديد، وعلى جانب آخر وجّه له صديقه الكرواتي ديان لوفرين رسالة عاطفية وطالبه بـ "أن يرفع رأسه".

ووصلت بعثة الفراعنة إلي مطار القاهرة الأربعاء قادمة من العاصمة السنغالية داكار في رحلة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات، على متن طائرة خاصة، نقلا عن بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتأهل منتخب السنغال للمرة الثالثة لكأس العالم بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبدالله واد" بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

وحقق منتخب السنغال فوزه الثاني على مصر بنفس السيناريو بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب السنغال قد حقق الفوز على حساب مصر بركلات الترجيح 4/2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 وحقق أولى ألقابه القارية.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق الفوز ذهابا بنتيجة 1/0 قبل أن يفوز السنغال في مباراة الإياب بنفس النتيجة في المباراة التي امتدت لـ 120 دقيقة لتحسم ركلات الترجيح صاحب بطاقة التأهل للمونديال

وسجل للمنتخب المصري في ضربات الجزاء عمرو السولية، وأهدر كل من محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء الثلاثاء أن المنتخب المصري تعرض للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.