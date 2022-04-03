ما تراه أولا بالصورة سيحدد ما إذا كنت تصلح لمنصب قيادي.. أم لا

مع الانتشار الكبير للصور التي تعتمد على الخدع البصرية، يلجأ البعض لربط تلك الصور بتحليل شخصية متفحصها. فما تقع عليه عيناك أولا قد يفسر خبايا شخصيتك. وتنتشر تلك الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها هذه الصورة التي نشرتها صحيفة "ذا صان" The Sun البريطانية، نقلاً عن The Minds Journal.

فلأول وهلة، قد تبدو الصورة واضحة وصريحة، إلا أنك إذا دققت النظر بها، فستكتشف أنه تحمل في طياتها صورتين أخريين. وعلى ذمة الصحيفة، فما تلحظه أولا قد يخبر الكثير عن خبايا شخصيتك الدفينة.

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1- الزوجان المسّنان

فإذا رأيت الزوجين المسنين أولاً، فأنت ترغب في إلقاء نظرة على الصورة الكبيرة للحياة، كما أنك لا تقحم نفسك في التفاهات ودائمًا ما تنظر إلى الحياة من منظور عين الطائر.

فأنت شخص أكثر استراتيجية، وستلعب دوراً مميزاً في الأدوار الإدارية القيادية حيث إنك ترى الصورة الأوسع. فأنت جيد في التخطيط ولا تعير اهتماماً للأشياء الإدارية البسيطة.

2- رجلان وامرأة

أما إذا رأيت أولا الأشخاص الثلاثة داخل خبايا الصورة -الرجلين في المقدمة والمرأة في الخلفية- فإن لديك اهتماما كبيرا بالتفاصيل. فأنت تهتم بالتفاصيل الدقيقة حيث لا يعلم الآخرون حتى بوجودها.

كما أنك تراقب الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء بدقة ولا يكاد يكون هناك أي شيء يمكن أن يتجاوزك دون أن يلفت انتباهك.

فأنت من النوع الذي يجيد التخطيط للأشياء بأدق التفاصيل، وتلك الدقة قد تصل لحد الهوس بها، حيث إنك تفضل أن تعرف الأشياء عن كثب على أن تعرفها بشكل سطحي.