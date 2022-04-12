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تايوان تصدر "دليل بقاء" للمدنيين في حال غزت الصين الجزيرة

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صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الانترنت
صورة متداولة لغلاف الكتيب نشرتها مواقع على الانترنت

تايوان تصدر "دليل بقاء" للمدنيين في حال غزت الصين الجزيرة

أحيت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المخاوف في تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي وبالقوة إذا لزم الأمر

تيابييه – فرانس برس

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أصدر الجيش التايواني اليوم الثلاثاء، كتيّباً مخصصاً للمدنيين لتعليمهم طريقة التصرف إذا غزت الصين الجزيرة، يشمل خصوصاً توصيات بتخزين الطعام وإرشادات لإيجاد مأوى أثناء القصف.

فقد أحيت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المخاوف في تايوان، التي تعتبرها بكين مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي وبالقوة إذا لزم الأمر.

تمرين للجيش التايواني في مارس الماضي
تمرين للجيش التايواني في مارس الماضي

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع التايواني سون لي-فانغ في مؤتمر صحافي، أن هذا الدليل المؤلف من 28 صفحة يحتوي على معلومات "يمكن لعامة الناس استخدامها كدليل طوارئ في حال حدوث أزمة عسكرية أو كارثة طبيعية".

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وهذه المرة الأولى التي ينشر فيها الجيش التايواني كتيباً مماثلاً.

ويوجّه هذا الدليل، المستوحى من كتيبات مماثلة نشرت في السويد واليابان، السكان حول طريقة العثور على ملاجئ باستخدام تطبيقات هاتفية وطريقة التعرف على صفارات الإنذار من الغارات الجوية وطريقة التصرف في حال حدوث قصف أو كارثة طبيعية.

واتخذ الرئيس الصيني شي جينبينغ نهجاً أكثر حدةً تجاه تايبيه بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين عام 2016 التي تعتبر تايوان دولة ذات سيادة وليست جزءا من "صين واحدة".

صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
  • صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
  • صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
  • صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
  • صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
4 صور
صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
صورة متداولة من الكتيب نشرتها مواقع على الإنترنت
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