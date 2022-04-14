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جديد منفذ هجوم بروكلين.. فيديو مفاجئ عن مرضه العقلي

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فرانك جيمس (أ ب)
فرانك جيمس (أ ب)

جديد منفذ هجوم بروكلين.. فيديو مفاجئ عن مرضه العقلي

دبي - العربية.نت

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بعد مرور ساعات على اعتقاله بدأت معلومات جديدة تتدفق عن فرانك جيمس الذي هاجم المسافرين في محطة مترو الأنفاق بمدينة بروكلين الأميركية.

فقد انتشرت خلال الساعات الماضية، مقاطع مصورة للرجل على يوتيوب، يتحدث فيها عن مرضه العقلي، منتقدا ما أسماه "عرض الرعب" لخدمات الصحة العقلية في المدينة.

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كما ألقى باللوم على رئيس البلدية إريك آدامز، قائلاً إنه "ضحية لبرنامج الصحة العقلية الخاص بآدمز".

كذلك، أضاف أنه يبلغ من العمر 65 عاماً وهو مليء بالكراهية والغضب والمرارة، بحسب ما نقل موقع "نيو يورك بوست".

بدوره، كشف سجين سابق يدعى ألبرت وايلدر أن جيمس كان يحضر جلسات علاج جماعي معه.

من مقطع الفيديو
من مقطع الفيديو

متقلب المزاج

وقال إنه كان "هادئاً ومزاجياً" لدرجة أنه أخاف محتالاً سابقاً حضر الجلسات معهم.

كما، وصف وايلدر، الذي قال إنه ذهب إلى الجلسات كشرط لإطلاق سراحه من السجن بسبب جرائم غير محددة، أن جيمس "شخص شارع" حيث "يتردد على القطارات والحافلات".

ويشتبه في أن جيمس أطلق النار على قطار مترو أنفاق في بروكلين صباح الثلاثاء، حيث أصيب 10 أشخاص بجروح خطرة فيما جرح 19 آخرون.

يشار إلى أن شرطة نيويورك قبضت عليه أمس الأربعاء في مانهاتن بعد أن اتصل بـ"الخط الساخن لإيقاف الجريمة"، وطلب من الشرطة الحضور.

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