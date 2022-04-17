دبا باندا يحتفلان بمرور 50 عاماً على اتفاقية بين بكين وواشنطن

التهمت الباندا العملاقة الأم "مي شيانغ" وشبلها "شياو تشي جي" كعكة مثلجة صنعت من عصير الفاكهة المجمد والبطاطا الحلوة والجزر وقصب السكر، وذلك للاحتفال بمرور 50 سنة على "اتفاقية تبادل الباندا" بين الصين والولايات المتحدة.

وتناول دبّا الباندا، وهما أشهر سكان حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن، الطعام الشهي أمس السبت أمام الحشود المحببة للباندا، حيث احتفلت حديقة الحيوان بمرور 50 عاماً على اتفاقية تبادل الباندا مع الحكومة الصينية.

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ونأى "تيان تيان"، والد "شياو تشي جي"، عن الاحتفال، ومكث يمضغ الخيزران في حاوية مجاورة خلال تصريح للسفير الصيني تشين غانغ، الذي أشاد بالدببة واصفاً إياها بأنها "رمز للصداقة" بين الأمم.

ويكاد يكون حيوان الباندا منعزلاً تماماً بطبيعته، وربما ما كان "تيان تيان" ليقابل شبله على الإطلاق في البرية، أو أن يحصل على كعكة مماثلة لتناول طعام الغداء.

إلى جانب الإشادة باتفاقية عام 1972 التي أطلقتها زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين، سلّط الاحتفال الذي أقيم يوم السبت الضوء أيضاً على نجاح برنامج تربية الباندا العملاقة العالمي، والذي ساعد في إعادة الباندا من حافة الانقراض.

وولد "شياو تشي جي" في أغسطس 2020 في عملية اعتبرت أشبه ما تكون بالمعجزة، نظراً لتقدّم عمر "مي شيانغ" وإجراء موظفي حديقة الحيوان عملية التلقيح الاصطناعي في ظل قيود مشددة بعد فترة وجيزة من إغلاق جائحة كورونا لحديقة الحيوانات بأكملها.

وتُعد "مي شيانغ" أكبر باندا عملاقة تلد بنجاح في الولايات المتحدة، في سن الـ22.