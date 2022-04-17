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دبا باندا يحتفلان بمرور 50 عاماً على اتفاقية بين بكين وواشنطن

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Giant pandas Mei Xiang, left and her cub Xiao Qi Ji eat a fruitsicle cake in celebration of the Smithsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute, 50 years of achievement in the care, conservation, breeding and study of giant pandas at the Smithsonian's National Zoo in Washington, Saturday, April 16, 2022. (AP Photo/Jose Luis Magana)
"مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
أميركا و الصين

دبا باندا يحتفلان بمرور 50 عاماً على اتفاقية بين بكين وواشنطن

التهما كعكة مثلجة احتفالاً على مرور نصف قرن على اتفاقية تبادل الباندا بين الولايات المتحدة والصين

واشنطن – أسوشيتد برس

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التهمت الباندا العملاقة الأم "مي شيانغ" وشبلها "شياو تشي جي" كعكة مثلجة صنعت من عصير الفاكهة المجمد والبطاطا الحلوة والجزر وقصب السكر، وذلك للاحتفال بمرور 50 سنة على "اتفاقية تبادل الباندا" بين الصين والولايات المتحدة.

وتناول دبّا الباندا، وهما أشهر سكان حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن، الطعام الشهي أمس السبت أمام الحشود المحببة للباندا، حيث احتفلت حديقة الحيوان بمرور 50 عاماً على اتفاقية تبادل الباندا مع الحكومة الصينية.

السفير الصيني في واشنطن ومديرة حديقة الحيوانات يحتفلان بالاتفاقية أيضاً
السفير الصيني في واشنطن ومديرة حديقة الحيوانات يحتفلان بالاتفاقية أيضاً

ونأى "تيان تيان"، والد "شياو تشي جي"، عن الاحتفال، ومكث يمضغ الخيزران في حاوية مجاورة خلال تصريح للسفير الصيني تشين غانغ، الذي أشاد بالدببة واصفاً إياها بأنها "رمز للصداقة" بين الأمم.

ويكاد يكون حيوان الباندا منعزلاً تماماً بطبيعته، وربما ما كان "تيان تيان" ليقابل شبله على الإطلاق في البرية، أو أن يحصل على كعكة مماثلة لتناول طعام الغداء.

"مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
"مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
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إلى جانب الإشادة باتفاقية عام 1972 التي أطلقتها زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين، سلّط الاحتفال الذي أقيم يوم السبت الضوء أيضاً على نجاح برنامج تربية الباندا العملاقة العالمي، والذي ساعد في إعادة الباندا من حافة الانقراض.

وولد "شياو تشي جي" في أغسطس 2020 في عملية اعتبرت أشبه ما تكون بالمعجزة، نظراً لتقدّم عمر "مي شيانغ" وإجراء موظفي حديقة الحيوان عملية التلقيح الاصطناعي في ظل قيود مشددة بعد فترة وجيزة من إغلاق جائحة كورونا لحديقة الحيوانات بأكملها.

وتُعد "مي شيانغ" أكبر باندا عملاقة تلد بنجاح في الولايات المتحدة، في سن الـ22.

"مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
  • "مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
  • "مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
2 صور
"مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
"مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
"مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
"مي شيانغ" و"شياو تشي جي" يلتهمان الكعكة
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