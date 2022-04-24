فيديو لأسد يطل برأسه بين المارة.. ويتفتّل بشوارع بغداد

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لأسد يتفتّل مع صاحبه بسيارة في شوارع العاصمة العراقية بغداد.
وانتشر المقطع كالنار في الهشيم بين الحسابات العراقية وسط استغراب المتابعين.
اسد يطل برأسه من نافذة سيارة صاحبه متجولا في أحد شوارع العاصمة #بغداد pic.twitter.com/uPdFR8Pgn6— مؤسسة المدى (@madanewspaper) April 23, 2022
فقد ظهر مواطن عراقي كان يقود سيارته مع أسد أطل إلى جانبه في السيارة، وعلق ساخرا: "شو الأخبار مع العراقيين".
في حين بدا الأسد جالساً في المقعد الخلفي، يطل برأسه ويديه من نافذة السيارة مذهولاً مما يشاهد.
كما انهالت التعليقات على الحادثة، وسط انتقاد البعض لتصرّف السائق الذي اعتبروه "استهتارا بأرواح الآخرين"، في حين قال آخرون إنه "مهزلة".
إلى ذلك طالب البعض السلطات للتدخل ومعاقبة السائق نظراً لخطورة الموقف، وفق تعبيرهم.
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