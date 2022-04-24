صورة جزيرة فوق فوهة بركان تخطف الألباب..هل هي في اليمن؟

على مدى الساعات والأيام الماضية، شغلت صورة لجزيرة رائعة العديد من اليمنيين، بعدما انتشرت كالنار في الهشيم على أنّها لجزيرة حنيش الكبرى اليمنيّة الواقعة في البحر الأحمر، قبل أن يخيب ظن العديد منهم. فقد تبين أنها تعود لجزيرة أوغاشيما اليابانية,

وكانت الصورة التي انتشرت بشكل واسع أظهرت جزيرة تشبه فوهة البركان لكنّها مكسوّة بالخضرة، مع تعليق يفيد بأنها "جزيرة حنيش الكبرى اليمنية التي تقع في البحر الأحمر على بعد 70 كيلومتراً عن مدينة الخوخة"، ليتبيّن فيما بعد أنها "أوغاشيما" بحسب ما أكدت فرانس برس.

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كما بينت المعلومات أن الصورة ملتقطة بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2022 عن موقع smithsonianmag.

فرق بين الجزيرتين

وتقع جزيرة أغوشيما على بعد أكثر من 350 كيلومتراً جنوب طوكيو، كما يمكن مشاهدة مقاطع فيديو عدّة تظهر تفاصيل هذه الجزيرة البركانيّة.

أما حنيش الكبرى، فهي جزء من أرخبيل عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن الذي يمر عبره جزء من النقل البحري النفطي.

وتبلغ مساحة تلك الجزيرة الاستراتيجيّة نحو 65 كيلومتراً مربعاً.