فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد ماذا فعلوا لإنقاذ كلب غارق!

شغل مقطع مصور لعملية إنقاذ كلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك لاستخدام طريقة مبتكرة لا تخطر على البال.

فقد أظهر المقطع الذي نشر على حساب "ViralHog" كلباً علق في سيل مياه جارف، في حين قفز أحد العمال إلى ذراع جرافة كانت بالمكان لمحاولة إنقاذه.

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وبعدها بلحظات، نزلت ذراع الجرافة بالعامل إلى عمق المجرى المائي، قبل أن يظهر من بعيد كلب على قيد الحياة تدفعه المياه السريعة إلى حضن العامل الذي كان بانتظاره في ذراع الجرافة.

A construction crews steps in to save a dog that fell into the irrigation canal. 🚧🐶💦 #viralhog #animalrescue #ecuador pic.twitter.com/ePhgP1dXfl — ViralHog (@ViralHog) April 21, 2022

إلى ذلك، حصدت عملية إنقاذ الكلب ملايين المشاهدات على موقع "تويتر"، وسط تفاعل كبير من جانب المستخدمين.

وحصد المقطع 675 إعادة تغريد وأكثر من ألفي إعجاب حتى اللحظة، فيما تعدت المشاهدات 17 مليون مشاهدة.