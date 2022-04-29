.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد ماذا فعلوا لإنقاذ كلب غارق!

  • الخط

فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد ماذا فعلوا لإنقاذ كلب غارق!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شغل مقطع مصور لعملية إنقاذ كلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك لاستخدام طريقة مبتكرة لا تخطر على البال.

فقد أظهر المقطع الذي نشر على حساب "ViralHog" كلباً علق في سيل مياه جارف، في حين قفز أحد العمال إلى ذراع جرافة كانت بالمكان لمحاولة إنقاذه.

كلب بوليسي يوقف مباراة في البرازيل رياضة عالمية كلب بوليسي يوقف مباراة في البرازيل

وبعدها بلحظات، نزلت ذراع الجرافة بالعامل إلى عمق المجرى المائي، قبل أن يظهر من بعيد كلب على قيد الحياة تدفعه المياه السريعة إلى حضن العامل الذي كان بانتظاره في ذراع الجرافة.

إلى ذلك، حصدت عملية إنقاذ الكلب ملايين المشاهدات على موقع "تويتر"، وسط تفاعل كبير من جانب المستخدمين.

وحصد المقطع 675 إعادة تغريد وأكثر من ألفي إعجاب حتى اللحظة، فيما تعدت المشاهدات 17 مليون مشاهدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف عادت سعاد العبد الله إلى السباق الرمضاني هذا العام؟ كيف عادت سعاد العبد الله إلى السباق الرمضاني هذا العام؟
اكتشف المزيد