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موّلت القاعدة وهي تدرس.. السجن لطالبة جامعية في أميركا

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آلاء محمد أبو سعد (نيويورك بوست)
آلاء محمد أبو سعد (نيويورك بوست)

موّلت القاعدة وهي تدرس.. السجن لطالبة جامعية في أميركا

دبي - العربية.نت

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حكم على طالبة سابقة في جامعة ألاباما الأميركية بالسجن لأكثر من سبع سنوات لإخفائها تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي.

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وكانت آلاء محمد أبو سعد، البالغة من العمر 26 عاماً، أقرت بالذنب في عام 2019 بتهمة إخفاء تمويل الإرهاب بعد أن أخبرت موظفاً سرياً في مكتب التحقيقات الفيدرالي عن كيفية إرسال الأموال إلى مقاتلين إرهابيين.

"المال" للإرهابيين "مطلوب دائما"

كما قالت أبو سعد للموظفين الفدراليين السريين إن "المال" للإرهابيين "مطلوب دائما"، وفق ما نشر موقع "نيويورك بوست" أمس الخميس.

وطالبت الطالبة الجامعية السابقة الوكيل باستخدام أسماء وعناوين وهمية عند إرسال التحويلات الإلكترونية لتجنب اكتشافها من قبل الشرطة.

تنظيم القاعدة
تنظيم القاعدة

عانت التنمر

بدورهم، أكد مدعون اتحاديون أن أبو سعد أمرت أيضا بقضاء 10 سنوات في إطلاق سراح تحت الإشراف بعد الحكم عليها بالسجن.

وأوضح محاموها أنها الفتاة تعاني من مشاكل تتعلق بصحتها العقلية وتُركت معرضة لمخاطر الإنترنت في إشارة إلى مراسلاتها مع جهات إرهابية، بحسب ما ذكرت قناة WBMA-TV، فيما أفادت قناة فوكس نيوز أن وثائق المحكمة وصفت الفتاة بالمنبوذة لكونها تعرضت للتنمر أثناء طفولتها.

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