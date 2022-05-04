من هي لورين؟ سؤال يحرج جونسون ويشعل تويتر

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في موقف حرج، بعد أن ترك مشاهدي برنامج Good Morning Britain على قناة ITV في حالة "هستيرية" بعد اعترافه بأنه لا يعرف من هي لورين كيلي.

ولورين كيلي هي مذيعة بريطانية شهيرة جداً في بلادها، حيث يستقطب برنامجها الذي يحمل اسمها ما يزيد عن مليون مشاهدة.

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وقد ظهر جونسون في مقابلة مع المقدمة سوزانا ريد في داونينغ ستريت، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" الثلاثاء.

"لورين أسطورة"

غير أنه عندما قالت له ريد إن عليها إنهاء المقابلة في الوقت المناسب، بعد أن بدأت في وقت متأخر عما هو مخطط له، للانتقال إلى برنامج لورين، رد رئيس الوزراء بالقول: "من هي لورين؟".

لترد عليه ريد: "من هي لورين؟ لورين أسطورة".

"مضحك للغاية"

يشار إلى أن هذا الأمر قد أشعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث انهالت التعليقات على هذا السؤال غير المتوقع، حيث قال البعض: "يا لها من طريقة لإنهاء مقابلة مع سوزانا ريد"، "لم أشاهد أبداً برنامج لورين لكني أعرف من هي".

وعند الانتقال إليها، لم ترد لورين على الفور على ما حدث، غير أنها قررت لاحقاً الرد. وقالت مازحة: "لماذا يعرف من أنا؟ أعني أنه مشغول في الصباح ولن يراقبنا. على الرغم من أنه كان بإمكانه تعلم الكثير كما تعلمون، إلا أن ذلك كان مضحكاً جداً".

كما تابعت: "قال الكثير من الناس إنه خسر أصواتهم. لم يخسر الأصوات لمجرد أنه لا يعرف من أنا، لكنه مضحك للغاية"، مضيفة: "مقابلة رائعة أجرتها سوزانا، استمتعت حقاً بذلك وكان ذلك مضحكاً للغاية".