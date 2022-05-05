الحفلات تعود لقصر بكنغهام لكن بدون مشاركة الملكة إليزابيث
حفلات حديقة القصر تعود بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقفها لمدة عامين
قال مكتب الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، اليوم الخميس، إن أفراد العائلة المالكة سينوبون عنها عندما تعود الحفلات التقليدية هذا الصيف في حديقة قصر بكنغهام.
وأجبرت مشاكل الحركة، الملكة البالغة من العمر 96 عاما على تقليص مشاركاتها في المناسبات العامة، وقال القصر إن أفراد العائلة سيمثلونها في حفلات الحديقة التي تعود بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقفها لمدة عامين.
وتستضيف الملكة عادة ثلاث حفلات سنوية في حديقة القصر الواقع في وسط لندن، وأخرى في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، لكن تم إلغاء هذه الحفلات بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وستقام حفلات قصر بكنغهام في مايو، وحفل في اسكتلندا في يونيو.
وقال مكتبها في بيان "سيمثل أفراد آخرون من العائلة المالكة جلالة الملكة في حفلات الحدائق هذا العام مع تأكيد تفاصيل الحضور في الوقت المناسب".
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