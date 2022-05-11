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أحرقوا أحياء.. مقتل العشرات بحرب بين عصابتين بدولة أميركية

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Residents raise their arms as they flee their homes due to ongoing gun battles between rival gangs, in Port-au-Prince, Haiti May 2, 2022. REUTERS/Ralph Tedy Erol
سكان من هايتي يفرون من منازلهم رافعين أيديهم بالهواء كي لا تستهدفهم العصابات

أحرقوا أحياء.. مقتل العشرات بحرب بين عصابتين بدولة أميركية

تُركت جثث بعض القتلى في شوارع عاصمة هايتي وتعفنت تحت أشعة الشمس الحارقة.. بينما رمى القتلة جثثاً أخرى في آبار أو مراحيض

بور او برنس – فرانس برس

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قُتل 148 شخصاً على الأقل في عاصمة هايتي، بعضهم أحرقوا أحياء، منذ أن أعلنت عصابتان متنافستان الحرب على بعضهما البعض الشهر الماضي، على ما ذكرت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان أمس الثلاثاء.

وأعلنت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "148 شخصاً على الأقل قتلوا، من بينهم سبعة قطاع طرق.. أعدمهم زعيمهم بين 24 أبريل ومطلع مايو". وجاء التقرير في أعقاب تحقيق أجري في الأحياء الشمالية للعاصمة حيث تستعر حرب العصابات.

سكان من هايتي يفرون من منازلهم رافعين أيديهم بالهواء كي لا تستهدفهم العصابات
سكان من هايتي يفرون من منازلهم رافعين أيديهم بالهواء كي لا تستهدفهم العصابات

ونددت المجموعة الحقوقية بـ"مذبحة وحشية لا تصدق" مضيفةً أن الضحايا قتلوا بالرصاص والسكاكين، وبعضهم أحرقوا أحياء "داخل منازلهم التي أضرمت فيها النيران" أو "في الشوارع بالإطارات".

وأضافت: "معظم النساء والفتيات اللواتي قتلن تعرضن للاغتصاب قبل" قتلهن.

وقالت المنظمة الهايتية إنها أُبلغت بمقبرة جماعية تحتوي على 30 جثة دفنتها إحدى العصابات بعد أن تُركت الجثث في الشارع وتعفنت تحت أشعة الشمس الحارقة. ورمى القتلة جثثاً أخرى في آبار أو مراحيض.

سكان من هايتي يفرون من منازلهم رافعين أيديهم بالهواء كي لا تستهدفهم العصابات
سكان من هايتي يفرون من منازلهم رافعين أيديهم بالهواء كي لا تستهدفهم العصابات

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضي أنها علمت بمقتل 75 مدنياً على الأقل في تصاعد أعمال العنف مؤخراً، بينهم نساء وأطفال.

وفر 9000 شخص على الأقل من أحياء طالتها أعمال العنف ولجأوا إلى أقاربهم أو إلى مراكز مؤقتة، كالكنائس والمدارس.

وبينما تراجعت وتيرة العنف إلى حد ما في الأيام الأخيرة، فإن معظم الأشخاص الذين فروا لم يعودوا بعد إلى ديارهم، خوفاً من تجدد أعمال العنف.

الشرطة الهايتية في بور أو برنس
الشرطة الهايتية في بور أو برنس
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وتنشط العصابات المسلحة منذ عقود في أفقر أحياء بور او برنس، لكنها أحكمت قبضتها بشكل كبير على المدينة والبلاد في السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع حالات القتل والخطف بشكل كبير.

وبعد أكثر من أسبوعين على تصاعد أعمال العنف، لم يصدر عن الحكومة الهايتية بعد أي رد فعل على العنف الذي فرض ما يشبه الحصار على العاصمة ولم يعد بإمكان الناس الخروج بأمان عن طريق البر إلى باقي أنحاء البلاد.

الأمن الهايتي يضبط كمية من الأسلحة من العصابات
الأمن الهايتي يضبط كمية من الأسلحة من العصابات
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