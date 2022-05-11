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الطيور تتساقط من السماء في الهند.. وهذا السبب

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A caretaker feeds water mixed with multivitamins to a parakeet after it was dehydrated due to heat at Jivdaya Charitable Trust, a non-governmental rehabilitation centre for birds and animals, during hot weather in Ahmedabad, India, May 11, 2022. REUTERS/Amit Dave
معالجة أحد الطيور التي تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند

الطيور تتساقط من السماء في الهند.. وهذا السبب

بسبب موجة الحر الشديد.. تتساقط يومياً عشرات من الطيور من الأنواع التي تحلّق عادةً على ارتفاعات كبيرة مثل الحمام

أحمد آباد (الهند) - رويترز

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قال أطباء بيطريون وعمال في مجال إنقاذ الحيوانات إن رجال الإنقاذ بولاية غوجارات في غرب الهند يلتقطون عشرات الطيور التي تعاني من الإجهاد والجفاف وتتساقط يومياً من الجو بسبب موجة حر شديدة أدت إلى تجفيف مصادر المياه في أحمد آباد أكبر مدينة بالولاية.

معالجة أحد الطيور التي تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند
معالجة أحد الطيور التي تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند

ويضرب الجفاف مساحات شاسعة من جنوب آسيا في أحر شهر قبل حلول الصيف في السنوات الأخيرة، مما دفع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للتحذير من زيادة مخاطر نشوب حرائق.

وقال أطباء في مستشفى للحيوانات يديره "صندوق جيفدايا الخيري" غير الهادف للربح في أحمد آباد إنهم عالجوا آلاف الطيور في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفين أن رجال الإنقاذ يجلبون يومياً عشرات من الطيور من الأنواع التي تحلّق على ارتفاعات كبيرة مثل الحمام.

معالجة أحد الطيور التي تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند
معالجة أحد الطيور التي تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند
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وقال مانوج بهافسار، الذي يعمل مع الصندوق ويقوم بإنقاذ الطيور منذ أكثر من عقد: "كان هذا العام من أسوأ الأعوام في الآونة الأخيرة. لقد شهدنا زيادة بنسبة 10% في أعدد الطيور التي تحتاج إلى الإنقاذ".

وفي محاولة لإنقاذ الطيور، لجأ الأطباء اليوم الأربعاء لإعطائها أقراصاً تحتوي على فيتامينات متعددة مع ضخ الماء في مناقيرها باستخدام المحاقن.

وأصدر مسؤولو الصحة في غوجارات إرشادات للمستشفيات لإنشاء أجنحة خاصة للعلاج من ضربات الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

معالجة قطة تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند
  • معالجة قطة تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند
  • طفل يغطس بالماء في ظل موجة الحر الحالية بالهند
2 صور
معالجة قطة تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند
معالجة قطة تضررت بسبب موجة الحر الحالية في الهند
طفل يغطس بالماء في ظل موجة الحر الحالية بالهند
طفل يغطس بالماء في ظل موجة الحر الحالية بالهند
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