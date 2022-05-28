حيلة ماكرة لإنقاذه.. خطة إعادة حوت قاتل إلى المحيط

بحيلة ذكية وطائرة مسيرة، وضع مسؤولون فرنسيون خطة لإرشاد حوت قاتل (أوركا) يسبح في نهر السين حتى يعود إلى المحيط باستخدام أصوات أقرانه.

استخدام طائرة مسيرة

فبعد اجتماع مع علماء محليين ودوليين، بينهم متخصصون في الثدييات البحرية، قالت السلطات المحلية أمس الجمعة، إنها ستراقب الحوت القاتل من مسافة بعيدة بطائرة مسيرة أثناء إطلاق الأصوات التي تصدرها الحيتان القاتلة في محاولة لإعادته إلى المحيط.

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وأضافت سلطة مقاطعة السين البحرية في بيان على تويتر "استخدام هذه الأساليب غير الاجتياحية، من على مسافة عدة مئات من الأمتار، سيتيح تجنب استخدام السفن على مقربة من الحيوان بشكل قد يؤدي إلى زيادة توتره ويهدد نجاته، فضلا عن سلامة المنقذين".

ضل طريقه

الحوت القاتل، الذي تتدهور صحته في المياه العذبة، ضل طريقه من المحيط في وقت سابق من الشهر، ما يهدد حياته بالخطر.

فيما شوهد الحوت، وهو ذكر طوله أربعة أمتار، أول مرة عند مصب نهر السين يوم 16 مايو أيار بين ميناء لوهافر وبلدة أونفلور في نورماندي، قبل أن يقطع عشرات الكيلومترات في مجرى النهر ليصل إلى غربي مدينة روان.

وعرضت عدة وسائل إعلام فرنسية صورا للحوت القاتل في النهر وزعنفته الظهرية تبرز من الماء ولونه المميز الأسود والأبيض يظهر أثناء صعوده للحصول على الهواء.