حفل موسيقي وسباق خيول بثالث أيام الاحتفال بيوبيل الملكة إليزابيث البلاتيني

احتل حفل لموسيقى البوب ضم مغنيات أمثال أليشيا كيز وديانا روس وسباق إبسوم ديربي للخيول مركز الصدارة في اليوم الثالث من احتفالات بريطانيا باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.

ومع ذلك، لن تحضر الملكة البالغة من العمر 96 عاما، وهي من أشد المعجبين بسباق الخيول ومالكة للعديد من الخيول الأصيلة، السباق رقم 243 من الديربي بسبب "مشكلات الحركة العرضية" والتي أجبرتها أيضا على عدم حضور قداس عيد الشكر الذي أُقيم على شرفها أمس الجمعة.

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الملكة إليزابيث تطل من شرفة قصر باكنغهام بأول يوم من الاحتفالات الملكة إليزابيث تطل من شرفة قصر باكنغهام بأول يوم من الاحتفالات الملكة إليزابيث تطل من شرفة قصر باكنغهام بأول يوم من الاحتفالات

ومن المتوقع أن تحل ابنتها الأميرة آن، التي شاركت في سباق الفروسية الذي استمر ثلاثة أيام في أولمبياد 1976، محل والدتها.

وفي وقت لاحق من اليوم السبت، سيشارك فنانون من جميع أنحاء العالم في أداء عروض أمام نحو 22 ألف شخص في "الحفل البلاتيني في القصر"، بينما سيتحدث نجل الملكة إليزابيث ووريثها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام.









من احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث من الاحتفالات من الاحتفالات من الاحتفالات من الاحتفالات

ومن غير المتوقع أن تحضر الملكة نفسها.

وسيشهد الحفل كذلك عرضا مسجلا خصيصا لإلتون جون، ويُختتم الحفل بأول ظهور مباشر لديانا روس في بريطانيا منذ 15 عاما.

وقال عازف الجيتار بريان ماي، الذي عزف النشيد الوطني من على سطح القصر في حفل موسيقي بمناسبة اليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث في عام 2002، إن الفرقة سعيدة بدعوتها مرة أخرى.

وبدأت أربعة أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلاء الملكة العرش باستعراض عسكري وعرض لسلاح الجو الملكي وإضاءة معالم في جميع أنحاء بريطانيا والعالم.