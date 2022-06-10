محمد صلاح يصطاد في منطقة محظورة.. هل خالف القانون؟

رغم قرار السلطات المصرية بوقف الصيد في البحر الأحمر، أجرى نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رحلة بحرية مارس خلالها صيد الأسماك.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم ليفربول أثناء ممارسته رياضة الصيد خلال رحلته البحرية لجزيرة بيوض شمال مدينة الغردقة مصدر الثروة السمكية في البحر الأحمر.

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من جهته، أكد مصدر لوسائل إعلام محلية مصرية أن الهيئة تمتلك السيطرة على مراكب ولانشات الصيد فقط، ويتم فرض غرامات كبيرة على من يخالف قرار وقف الصيد.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تنسيق مع عدة جهات، للتحذير من الخروج على اللانشات الخاصة خلال تلك الفترة الزمنية من عدم الصيد، للحفاظ على "الزريعة".

كما أوضح أنه يتم السماح لرحلات النزهة والخاصة باصطياد 10 كيلوغرامات فقط من السمك وأكثر من ذلك يعد اتجارا ويضع من يقوم به تحت طائلة القانون.

وكان صلاح خرج لليوم الثالث على التوالي في رحلة بحرية، خلال إجازته السنوية التى يقضيها بمدينة الغردقة، عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر.

وفيما يستمتع صلاح بإجازته، تعرض المنتخب المصري إلى هزيمة ثقيلة من نظيره الإثيوبي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، حيث خسر المنتخب المصري بهدفين نظيفين.