بن والاس يجامل زيلينسكي: لديك وزير دفاع "مودرن" جداً

على وقع الحرب والقذائف واستعار القتال شرق أوكرانيا، التقى وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمس الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

إلا أن بن والاس رأى الفرصة سانحة، للابتعاد قليلاً عن المعارك، والتغني بأناقة نظيره الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف.

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فما كان منه إلا أن قال لزيلينسكي عند استقابله في المقر الرئاسي بقلب العاصمة، لديك "وزير الدفاع الأكثر عصرية في العالم"، في إشارة ربما إلى ظهور الرجل مراراً وتكراراً بطلة عسكرية ولباسه "الأخضر الزيتي"، بحسب ما نقلت رويترز.

فيما رحب به زيلينسكي، الذي بدا مسترخيًا وهو يرتدي قميصًا أسود داكنًا، فيما ارتدى ريزنيكوف قميصًا أخضر كعادته.

يشار إلى أن زيارة بن والاس غير المعلنة أمس أتت بعد يوم من حكم محكمة في دونيتسك التي سيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا بالإعدام على بريطانيين ومغربي بعد أسرهم خلال عمليات القتال.

أسيران بريطانيان

وكانت وزارة الخارجية البريطانية دانت هذا الحكم، مشددة على أنه انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف حول أسرى الحرب.

كما أكدت أن الجهود جارية من أجل إطلاق الأسيرين أيدن أسلين، وشون بينير.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اعتقل الطرفان مئات الجنود والمقاتلين، إلا أن المفاوضات حول احتمال تبادل الأسرى توقفت، منذ بدء تعثر المحادثات السياسية بين الجانبين في مارس الماضي.

وكانت موسكو أعلنت أنها اعتقلت مئات المقاتلين الأوكرانيين بينهم العديد من المرتزقة الأجانب، لاسيما في مدينة ماريوبول الساحلية جنوباً، التي سيطرت عليها بالكامل قبل أسابيع.