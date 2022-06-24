تكريم إيمان أرشيد.. إطلاق اسمها على أكبر قاعة بكليتها

بينما ما زال الشارع الأردني يغلي غضباً من هول الجريمة التي وقعت أمس الخميس في جامعة العلوم التطبيقية، شمال العاصمة عمان، وأودت بحياة الفتاة العشرينية إيمان أرشيد.
فقد كشف عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، الدكتور زكريا المباشر، عن إطلاق اسم الضحية إيمان على أكبر قاعات كلية التمريض في الجامعة.
وأشار المباشر إلى وقفة حداد يوم الأحد المقبل، داعيا جميع العمداء إلى وقفات تضامنية ردا على الجريمة المرتكبة بحق أرشيد، وذلك وفق تصريح لقناة المملكة شبه الرسمية.
6 عيارات نارية
وكان مصدر قريب من التحقيق أكد لوكالة فرانس برس أن "ابنة الـ 21 ربيعاً، التي كانت تدرس في كلية التمريض بجامعة العلوم الخاصة أصيبت بستة عيارات نارية في رأسها".
كما أضاف أن "التشريح أظهر أن العيارات النارية التي أطلقها الجاني نحوها، أدت إلى كسر وتهتك في الجمجمة".
في حين لم تعرف بعد هوية القاتل الذي لا يزال هارباً، كما لم تعرف أسباب ارتكابه الجريمة.
يذكر أن الضحية كانت طالبة تمريض بمرحلة التجسير للحصول على درجة البكالوريوس، في جامعة العلوم التطبيقية.
وقد أدى مقتلها إلى موجة غضب لاسيما على مواقع التواصل، حيث طالب العديد من الناشطين بالإسراع في توقيف القاتل ومحاكمته.
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