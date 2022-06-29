روسيا تصل قائمة طعام قمة الناتو.. "طبق سلطة" يثير دهشة

على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتوتر الذي رافقها مع الغرب، أربك طبق سلطة روسية المسؤولين الدوليين في قمة قادة العالم بمدريد.

فبينما كان الجميع بانتظار تجمّع القادة في مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي بضواحي العاصمة الاسبانية مدريد، شعروا بالارتباك عندما وجدوا "سلطة روسية" على رأس قائمة الطعام.

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حالة ذعر

وقد خلق مزيج البازلاء والبطاطا والجزر والمايونيز حالة من الذعر بين المجتمعين، على الرغم من أن هذه المكونات أساسية وطبيعية على المائدة الإسبانية.

بدوره، عبّر الصحافي إيناكي لوبيز لقناة لا سيكستا الإسبانية عن اندهاشه من وجود طبق روسي بين أطباق القمة، قائلاً: "سلطة روسية في قمة حلف الأطلسي؟ أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق".

مأدبة عشاء

يذكر أن قائمة الطعام، التي ضمت طبقا رئيسيا من اللحوم إلى جانب نشويات، كانت قدّمت لوزراء الدفاع والخارجية الزائرين في مأدبة في قصر الباروك سانتا كروز في وسط مدريد مساء الثلاثاء.

وأعدت قائمة الطعام من قبل الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس الذي قدم برنامجا متخصصا في الطهي وفنونه على شبكة نتفليكس.

وانطلقت أعمال قمة "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد بمأدبة عشاء أقامها ملك إسبانيا فيليب السادس على شرف القادة، في القصر الملكي بالعاصمة.