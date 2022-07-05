أردني يتخلص من طفلتيه قتلاً بالعصا ويدفنهما بمحيط المنزل 

استيقظ الأردنيون صباح اليوم الثلاثاء، على جريمة قتل بشعة ارتكبها رجل أردني بعد أن أقدم على قتل طفلتيه ضرباً بعصا ودفنهمها بمحيط المنزل.

وتتلخص تفاصيل القصة التي حصلت عليها "العربية.نت" عندما ذهبت سيدة تحمل جنسية دولة عربية إلى الأمن العام الأردني، وأخبرتهم بأنها تخشى على حياة أطفالها الأربعة الذين يتواجدون عند والدهم في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن حيث يعاني من أمراض نفسية.

مادة اعلانية





من موقع الجريمة

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان وصل "العربية.نت"، إنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط الأب، وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهما باستمرار، وأكدا أنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عاماً، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

وبالتحقيق مع الأب اعترف أنه قبل عشرة أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها ودفنها في محيط المنزل، وقام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك، وألقى بجثمانها داخل حفرة بجانب المنزل.

وأفاد الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية.