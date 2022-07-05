برج إيفل متصدئ.. وباريس "تخبئ" العيوب بطلاء جديد

أفادت تقارير سرية، نقلتها مجلة ماريان الفرنسية، بأن برج إيفل مليء بالصدأ ويحتاج إلى إصلاحات كاملة، لكن بدلاً من ذلك تم تخصيص 60 مليون يورو لتجميله قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.

ويعد هذا البرج من بين أكثر المواقع السياحية التي يقصدها الزوار في العالم إذ يستقبل نحو ستة ملايين زائر كل عام.

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ويبلغ ارتفاعه 324 متراً وهو مصنوع من الحديد المطاوع، وقد بناه غوستاف إيفل في أواخر القرن التاسع عشر.

وكشفت تقارير سرية لخبراء، استشهدت بها مجلة ماريان، إلى أن البرج في حالة سيئة ومليء بالصدأ.

وقال مدير في البرج لم تنشر المجلة اسمه: "الأمر بسيط، إذا زار غوستاف إيفل المكان، فسوف يصاب بنوبة قلبية".

من جهتها لم تعلّق شركة "سوسيته دكسبلوتاسيون دو لا تور إيفل" التي تشرف على البرج على هذه المعلومات.

ويخضع البرج حالياً لإعادة طلاء بتكلفة 60 مليون يورو استعداداً لأولمبياد 2024، وهي المرة العشرين التي يتم فيها إعادة طلاء البرج.