برج إيفل يزداد طولاً ليبلغ 330 متراً.. وهذا السبب
تم تثبيت هوائي للبث الإذاعي بطول ستة أمتار وبوزن 350 كيلوغراماً على قمة المعلم الباريسي الشهير
بات علو برج إيفل في باريس 330 متراً بعد تثبيت هوائي للبث الإذاعي بطول ستة أمتار على قمته إثر نقله بواسطة طوافة.
وتحدى عدد قليل من المتفرجين والسياح الطقس الماطر الذي أدى إلى تأجيل العملية لنحو ثلاث ساعات، لرؤية المعلم الباريسي الشهير، وهو أحد أكثر المعالم استقطاباً للزوار في العالم، يعلوه هوائي جديد سيسمح بتغطية منطقة إيل دو فرانس بأكملها (باريس وضواحيها) بالبث الإذاعي الرقمي الأرضي (DAB+).
واستغرقت العملية التي تطلبت موافقة مجلس بلدية باريس ووزارة الثقافة والشرطة، حوالي 15 دقيقة، وهو الوقت الذي قامت فيه المروحية بتثبيت الهوائي في الأعلى حيث كان أحد الفنيين ينتظر لنصبه.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تركيب معدات جديدة بواسطة طوافة على برج إيفل، وفق الشركة المشغلة للبرج (Sete).
وتطلب العمل على هذه الخطوة "أكثر من عام"، بكلفة ناهزت مليون يورو. كما أن الهوائي الذي صممه مهندسو هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي TDF، يزن 350 كيلوغراما، بحسب الأمين العام للهيئة أرنو لوكوسي.
-
وزير التجارة: السعودية تعد أول مشروع نظام لحماية المستهلكماجد القصبي: النظام الجديد يشتمل على حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة اقتصاد
-
حسين فهمي يعود لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائيتقليد جديد سيتبع من خلال حفل سيقام خلال الأيام المقبلة ثقافة وفن
-
اليمن.. ميليشيا الحوثي تهجر سكان عدد من القرى بالحديدةكشفت المصادر أن الأهالي الذين هُجِروا عددهم 90 أسرة وغادروا منازلهم مع كبار السن ونسائهم وأطفالهم اليمن