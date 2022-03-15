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برج إيفل يزداد طولاً ليبلغ 330 متراً.. وهذا السبب

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Pedestrians look at the installion by helicopter of the new antenna at the top of the Eiffel Tower in Paris, on March 15, 2022. (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP)
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه

برج إيفل يزداد طولاً ليبلغ 330 متراً.. وهذا السبب

تم تثبيت هوائي للبث الإذاعي بطول ستة أمتار وبوزن 350 كيلوغراماً على قمة المعلم الباريسي الشهير

باريس – فرانس برس

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بات علو برج إيفل في باريس 330 متراً بعد تثبيت هوائي للبث الإذاعي بطول ستة أمتار على قمته إثر نقله بواسطة طوافة.

وتحدى عدد قليل من المتفرجين والسياح الطقس الماطر الذي أدى إلى تأجيل العملية لنحو ثلاث ساعات، لرؤية المعلم الباريسي الشهير، وهو أحد أكثر المعالم استقطاباً للزوار في العالم، يعلوه هوائي جديد سيسمح بتغطية منطقة إيل دو فرانس بأكملها (باريس وضواحيها) بالبث الإذاعي الرقمي الأرضي (DAB+).

برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
  • برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
  • برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
2 صور
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
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واستغرقت العملية التي تطلبت موافقة مجلس بلدية باريس ووزارة الثقافة والشرطة، حوالي 15 دقيقة، وهو الوقت الذي قامت فيه المروحية بتثبيت الهوائي في الأعلى حيث كان أحد الفنيين ينتظر لنصبه.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تركيب معدات جديدة بواسطة طوافة على برج إيفل، وفق الشركة المشغلة للبرج (Sete).

وتطلب العمل على هذه الخطوة "أكثر من عام"، بكلفة ناهزت مليون يورو. كما أن الهوائي الذي صممه مهندسو هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي TDF، يزن 350 كيلوغراما، بحسب الأمين العام للهيئة أرنو لوكوسي.

برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
  • برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
  • برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
  • برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
  • برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
4 صور
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
برج إيفل خلال عملية تثبيت الهوائي أعلاه
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