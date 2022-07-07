شاهد قديروف يسخر من زيلينسكي.. "قرر أخيراً أن يكون مفيداً"

نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف محاكاة ساخرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جزء ثانٍ، لكن هذه المرة وهو يعتذر.

فقد أظهر المقطع المصور الذي نشره قديروف على قناته الخاصة في تطبيق "تلغرام"، اليوم الخميس، شبيه زيلينسكي وهو مكبل وعلى أنفه مسحوق أبيض ويرافقه حرس خاص، ليدخل مكتب قديروف، ويدور حوار بينهما.

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فيما علق زعيم الشيشان على الفيديو بمنشور جاء فيه: "بعد توقيعه على وثيقة الاستسلام، فكر فولوديمير زيلينسكي في سلوكه لفترة طويلة".

وأضاف "فكرة أنه سيذهب إلى مزابل التاريخ لم تدعه يهدأ. كان من الضروري التصرف بشكل حاسم".

وختم قائلاً "زيلينسكي قرر وضع جميع أوراقه على الطاولة، وأن يصبح شخصا مفيدا للمجتمع"، وفق ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية.

مقطع أول

وكان قديروف نشر في وقت سابق الجزء الأول من هذا المقطع والذي ظهر فيه زيلينسكي يوقع وثيقة الاستسلام.

يشار إلى أن رئيس الشيشان ومنذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، ظهر مراراً عبر حسابه في تلغرام ليشحذ همم قواته المشاركة في القتال إلى جانب القوات الروسية، على الأراضي الأوكرانية.

وأعلن حليف الكرملين الوثيق، أكثر من مرة، دعمه لموسكو، مؤكداً أن قواته ستسيطر قريباً على الشرق الأوكراني، لتدخل لاحقاً العاصمة كييف، من أجل تحريرها من "النازيين"، وفق تعبيره.