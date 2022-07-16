هكذا طلب نابليون اللجوء من بريطانيا بعد أن حاربها لسنوات

عقب تنازله عن العرش للمرة الأولى تزامنا مع دخول قوات التحالف لباريس، نفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت نحو جزيرة ألبا بالبحر الأبيض المتوسط. وفي الأثناء، لم تدم إقامة بونابرت طويلا بهذه الجزيرة. فعقب نجاحه في الفرار من منفاه، حل نابليون بونابرت بفرنسا مطلع حزيران/يونيو 1815 ليستعيد عرشه مجددا لفترة قدرت ببضعة أشهر ولقبت بفترة المئة يوم.

وتزامنا مع هزيمة قواته بمعركة واترلو يوم 18 حزيران/يونيو 1815، تنازل نابليون بونابرت مرة ثانية عن العرش قبل أن ينفى نحو جزيرة سانت هيلينا بعرض المحيط الأطلسي.

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طلب اللجوء

عقب التنازل الثاني عن العرش، دفعت الحكومة المؤقتة نابليون بونابرت لمغادرة فرنسا خشية أن يقع بقبضة قوات الملك لويس الثامن عشر أو البروسيين أو النمساويين. وأمام هذا الوضع، لم يكن أمام الإمبراطور السابق سوى خيار واحد يقضي بتسليم نفسه للبريطانيين وطلب اللجوء السياسي.

وبعد رفضه لاقتراح التخفي ببرميل لنقله عبر المحيط الأطلسي نحو القارة الأميركية، أرسل نابليون بونابرت يوم 10 تموز/يوليو 1815 مبعوثيه للأميرال البريطاني فريدريك لويس ميتلاند (Frederick Lewis Maitland) لمناقشة إمكانية السماح له بالعبور نحو الولايات المتحدة الأميركية. ومع تلقيه لأوامر صارمة بمنع مرور الإمبراطور الفرنسي السابق، اقترح ميتلاند على نابليون ركوب السفينة البريطانية بيليروفون (Bellerophon) لنقله نحو المياه الإنجليزية.

ومع انقطاع السبل، قبل نابليون بونابرت بعرض ميتلاند وراسل في الآن ذاته ولي العهد البريطاني جورج الرابع (George IV) أملا في الحصول على اللجوء. وبرسالته، شبّه نابليون نفسه بالجنرال والخبير العسكري الأثيني ثيميستوكليس (Themistocles) مؤكدا على حالة الانقسام التي تعيشها بلاده، تزامنا مع نهاية أنشطته السياسية، ومطالبا بالحصول على الحماية.

يوم 15 تموز/يوليو 1815، حلّ نابليون بونابرت على متن السفينة الحربية البريطانية بيليروفون وخاطب الحاضرين، عقب خلعه لقبّعته، مؤكدا على وضع نفسه تحت حماية القانون وولي العهد البريطاني.

نفي إلى سانت هيلينا

على متن السفينة الحربية البريطانية بيليروفون، حصل نابليون بونابرت على غرفة كبيرة خاصة به، حيث التقى واستقبل عددا من ضباط البحرية البريطانية. وفي انتظار بلوغه الأراضي البريطانية، اعتاد نابليون يوميا القيام بجولة على سطح السفينة. وحال مشاهدته، أقدم الجنود البريطانيون على خلع قبعاتهم احتراما له وتجنبوا الحديث معه.

بعد متابعته بحزن شديد ابتعاد السفينة عن السواحل الفرنسية، حل بونابرت يوم 24 تموز/يوليو 1815 قرب مياه مدينة بريكسهام (Brixham) البريطانية. ومع سماعهم لخبر وجود الإمبراطور الفرنسي السابق على متن سفينة بيليروفون، ركب أهالي بريكسهام والمدن المجاورة لها القوارب وحاولوا الاقتراب منها أملا في مشاهدة الرجل الذي حكم فرنسا وأرّق البريطانيين لسنوات.

خلال اليوم التالي، انطلقت السفينة بيليروفون نحو مياه مدينة بليموث (Plymouth) حيث انتظرت لأيام قرار الحكومة البريطانية بشأن بونابرت.

ووسط خيبة أمل فرنسية، أمر البريطانيون مطلع آب/أغسطس من نفس العام، بنقل نابليون بونابرت، رفقة عدد من خدمه ومساعديه، نحو جزيرة سانت هيلينا بعرض المحيط الهادئ لتتحطم بذلك آمال الإمبراطور الفرنسي السابق بالبقاء ببريطانيا أو بلوغ الأراضي الأميركية.

لاحقا، نقل بونابرت نحو سفينة نورث آمبرلند (Northumberland) التي تكفلت بمهمة نقله نحو جزيرة سانت هيلينا حيث فارق الحياة يوم 5 أيار/مايو 1821.