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ليست دائماً وفية.. كلاب تمزق صاحبتها حتى الموت

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(تعبيرية من آيستوك)

ليست دائماً وفية.. كلاب تمزق صاحبتها حتى الموت

دبي - العربية.نت

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غالباً ما يكون الكلب رفيقاً مسلياً ووفياً وحارساً نبيهاً. إلا أن هذه لم تكن الحال بالنسبة إلى كلبي سيدة بريطانية.

فقد نهش كلبان امرأة بريطانية تبلغ 43 عاماً حتى الموت، في هجوم مروع أدى أيضاً إلى إصابة شريكها بجروح خطيرة، بينما كان يحاول تخليصها، وفق ما كشفت صحيفة "الصن"، الأحد.

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جروح خطيرة

وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان سريعاً، غير أنها أخفقت في إنقاذ حياة السيدة، بينما لا يزال شريكها يخضع للعلاج في المستشفى.

إلى ذلك ذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغاً بشأن هجوم كلب على رجل وسيدة في بلدة روثرهام جنوب مقاطة يوركشاير شمال بريطانيا. وبعدما انتقل أفراد الشرطة إلى مكان الهجوم، وجدوا امرأة ورجلا مصابين بجروح خطيرة.

كانا في حالة جيدة

وأظهرت التحقيقات الأولية أنه كان هناك كلبان في المنزل، ولم يكن أي منهما ينتمي إلى سلالات محظورة، فهما من الكلاب الأليفة وتحديداً من فصيلة American Bully XLs.

وقال ابن السيدة التي لقيت مصرعها إن كلا الكلبين كانا في حالة جيدة، وكانا يتلقيان معاملة جيدة.

يذكر أن التقارير الصادرة عن جمعية سلوك الكلاب والقطط تشير إلى حدوث زيادة بنسبة 54% في هجمات الكلاب بين عامي 2020- 2021 في بريطانيا.

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