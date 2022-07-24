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بركان يثور في جنوب اليابان.. وأوامر بإخلاء مناطق سكنية

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A remote camera image show shows an eruption of Sakurajima in Tarumizu, Kumamoto prefecture, western Japan, July 24, 2022. in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN
ثورة بركان بركان ساكوراجيما

بركان يثور في جنوب اليابان.. وأوامر بإخلاء مناطق سكنية

لم يتم تسجيل أضرار حتى الآن رغم تفجر صخور جمرية وتصاعد الدخان الداكن من فوهة بركان ساكوراجيما في كاغوشيما

العربية.نت

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حضّت السلطات المحلية في جنوب اليابان عشرات السكان على إخلاء منازلهم بعد ثوران بركان الأحد وإصدار الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية أعلى مستوى من الإنذار لجبل بركان ساكوراجيما.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية تفجر صخور جمرية وتصاعد الدخان الداكن من فوهة بركان ساكوراجيما في كاغوشيما بعيد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

بركان ساكوراجيما في مارس الماضي (أرشيفية)
بركان ساكوراجيما في مارس الماضي (أرشيفية)

وأشار نائب الأمين العام لمجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي إلى عدم ورود أي تقارير حتى الآن بشأن وقوع أضرار.

وقال إيسوزاكي للصحافيين إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أعطى توجيهاته للحكومة "للعمل بتعاون وثيق مع البلدية المحلية لضمان تجنّب الأضرار بما في ذلك عبر عمليات الإجلاء".

وهذا البركان يطلق غالباً الدخان والرماد ويُعد معلماً سياحياً يستقطب السياح.

والأحد أطلق البركان سحباً كبيرة من الرماد امتدت لمسافة نحو 2.5 كلم من الفوهة، وفق بيان للوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، فيما بلغ ارتفاع الدخان 300 متر وامتزج مع السحب.

ثورة بركان بركان ساكوراجيما
ثورة بركان بركان ساكوراجيما

ورفعت الوكالة إلى المستوى الخامس إنذارها لمنطقة ساكوراجيما، وهو المستوى الأعلى، وحضّت السكان على الإخلاء. وقبل الثوران كان الإنذار عند المستوى الثالث الذي يحظر دخول الجبل.

وبين السبت وعصر الأحد ثار البركان أربع مرات وبلغ ارتفاع السحابة الدخانية 1200 متر.

وقال المتحدث باسم دائرة مراقبة البراكين في الوكالة تسويوشي ناكاتسوجي إن "المناطق السكنية في بلدتي أريمورا وفوروساتو الواقعة ضمن نطاق ثلاثة كيلومترات من قمة فوهة ساكوراجيما يجب أن تكون عند أعلى درجة تأهب".

ووفق سلطات مدينة كاغوشيما، يبلغ إجمالي عدد سكان البلدتين 77 شخصاً.

ثورة بركان بركان ساكوراجيما
  • ثورة بركان بركان ساكوراجيما
  • ثورة بركان بركان ساكوراجيما
2 صور
ثورة بركان بركان ساكوراجيما
ثورة بركان بركان ساكوراجيما
ثورة بركان بركان ساكوراجيما
ثورة بركان بركان ساكوراجيما
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وقال ناكاتسوجي إن الوكالة رصدت الأسبوع الماضي انتفاخاً في بنية البركان ما يعد مؤشراً إلى تراكم الصهارة، مضيفاً: "لكن الانتفاخ بقي قائماً بعد آخر ثوران". وتابع: "سنراقب ذلك بدقة".

وهناك في اليابان عشرات من البراكين النشطة. وتقع البلاد في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ التي تشهد زلازل وانفجارات بركانية كثيرة.

وكان ساكوراجيما سابقاً جزيرة، لكن وبسبب تدفق الحمم أصبح الجبل متصلاً بشبه جزيرة.

وأصدرت اليابان آخر إنذار اقتضى إجلاء سكان في العام 2015 حين ثار بركان جزيرة كوتشينويرابو الواقع أيضاً في منطقة كاغوشيما.

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