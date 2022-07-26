بعدما ادعت خطف طفلها.. زوج مذيعة أردنية يكذبها: كان معي
بعدما ادعت والدته أن طفلها خطف من تركيا لمدة 20 يوماً، خرج زوج المذيعة الأردنية أحلام العجارمة، لينفي رواية خطف طفلهما مؤخرا في تركيا كما ادعت والدته قبل أيام.
وظهر وليد سقالاكي، في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، مؤكداً أن ابنه الوليد لم يتعرض لعملية اختطاف، وإنما هناك خلافات مع زوجته، مشيراً إلى وجود قضية في المحاكم منذ 10 أشهر، ويجري الفصل فيها.
كما أكد في حديثه، استلام ابنه بقرار من المحكمة، حيث قام بأخذ طفله وأودعه كـ"أمانة"، عند أشخاص يعرفهم على الحدود السورية التركية.
كذلك، تحدث الزوج اللبناني الذي يحمل الجنسية التركية، في مقابلة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، أنه أخذ الطفل لمدة 15 يوما فقط، مبيناً أن زوجته أحلام نشرت الفيديو بعد عودة الطفل لها بأربعة أيام.
وقدم زوج الإعلامية الأردنية الاعتذار خلال مقطع الفيديو من كل الشعب السوري، خاصة أهل الشمال ومحافظة إدلب، لما نسب إليهم من اتهامات باطلة بحقهم.
في المقابل، التزمت العجارمة الصمت، ونشرت تغريدة أعلنت فيها الاعتذار من جميع وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن عدم الإدلاء بأية معلومات إضافية حول القضية كونها أصبحت بعهدة المحاكم التركية، مشيرة إلى أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن سير إجراءات التحقيق.
من لا يشكر الناس لا يشكر الله— #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 25, 2022
أشكر جميع الأشخاص والمؤسسات الإعلامية والجهات الأخرى على تفاعلهم مع قضية فلذة كبدي "الوليد".
أعتذر بشدة من جميع وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن عدم الإدلاء بأية معلومات إضافية حول القضية كونها أصبحت بعهدة السلطات القضائية وبيد المحاكم التركية وهي
كما وعدت بكشف جميع التفاصيل بعد انتهاء التحقيق والقصاص من الفاعل وفق القانون.
يذكر أن أحلام العجارمة قد أثارت ضجة خلال الأيام الماضية، بعد أن ظهرت بمقطع فيديو تستقبل طفلها بعد أن ادّعت أنه تم اختطافه لمدة 20 يوماً بواسطة عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب في سوريا، لتوضح لاحقاً أن جنسيتهم سورية ولبنانية وليسوا أتراكا.
من تاريخ— #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 22, 2022
5/7/2022
اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل 😞💔
وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. pic.twitter.com/dIqjKqbR9R
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