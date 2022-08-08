رابع سفير أجنبي يتوفى في الصين في أقل من عام

توفي سفير ميانمار لدى الصين أمس الأحد ليصبح رابع سفير يتوفى في الصين خلال عام.

وقال تقرير إخباري محلي إن السفير يو ميو ثانت بي شوهد لآخر مرة يوم السبت وهو يلتقي بمسؤول محلي في إقليم يوننان بجنوب غرب الصين المتاخم لميانمار.

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وقال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة "رويترز" إن سفير ميانمار توفي يوم الأحد أثناء سفره في يوننان. وقال دبلوماسيون وتقرير في وسائل إعلام ميانمار إن من المرجح أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية.

وتوفي ثلاثة سفراء أجانب آخرين لدى الصين العام الماضي.

وتوفي السفير الألماني يان هيكر (54 عاماً) في سبتمبر بعد أقل من أسبوعين من توليه منصبه في بكين.

وتوفي سفير أوكرانيا سيرهي كاميشيف (65 عاماً) في فبراير أثناء أو بعد فترة وجيزة من زيارة لمكان إقامة أولمبياد بكين الشتوي.

وتوفي سفير الفلبين خوسيه سانتياغو "شيتو" ستا (74 عاماً) في الحجر الصحي في مقاطعة آنهوي بشرق الصين في أبريل.