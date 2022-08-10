شاهد.. انتشال حوت أبيض من نهر بفرنسا بعد أن ضل طريقه

انتشلت السلطات الفرنسية حوتاً أبيض من نهر السين في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وتواصل العمل على إنقاذه بعد أن ضل طريقه إلى النهر وأصبحت حياته معرضة للخطر.

فقد استغرقت عملية انتشال الحوت الذي يزن 800 كيلوغرام، ست ساعات وفق وكالة "رويترز" ومنظمة سي شيبرد الفرنسية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية.

France ponders options for a beluga whale that strayed into the Seine river from cold Arctic waters https://t.co/xZAqDtMcZz pic.twitter.com/px4MYGqZpf — Reuters (@Reuters) August 9, 2022

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سبح من المياه القطبية

وسبح الحوت الأبيض إلى باريس، بعيداً عن موئله الطبيعي في المياه القطبية أو شبه القطبية، قبل أن تقتاده السلطات المحلية إلى هويس. ويجري نقله الآن داخل شاحنة مبردة إلى بلدة ويستريام الساحلية في نورماندي حيث سيوضع في هويس مياهه مالحة.

لكن على الرغم من نجاح المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الحوت، لا تزال هناك شكوك بشأن فرص بقائه على قيد الحياة، ومن المفترض أن يصل وزنه إلى 1200 كيلوغرام.





انتشال حوت أبيض من نهر السين بفرنسا ونقله في شاحنة إلى نورماندي (أ ف ب) انتشال حوت أبيض من نهر السين بفرنسا ونقله في شاحنة إلى نورماندي (رويترز) انتشال حوت أبيض من نهر السين بفرنسا ونقله في شاحنة إلى نورماندي (رويترز)

صحته بخطر

بدورها، قالت إيزابيل دورليه بوزيه، الأمين العام لمنطقة إير، لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية "الأطباء البيطريون ليسوا متفائلين بشأن صحة الحوت الأبيض... فهو نحيف بشكل مخيف بالنسبة لحوت أبيض وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمتوسط عمره على المدى المتوسط".

ولم يتضح السبب الذي جعل الحوت يضل بعيدا عن موئله الطبيعي.

VIDEO: The beluga whale in France's Seine river is spotted ahead of an attempted extraction operation by marine experts pic.twitter.com/rfkxVwVY9P — AFP News Agency (@AFP) August 9, 2022

يذكر أنه في أواخر مايو/أيار، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الكيلومترات وصولا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.

وفي سبتمبر أيلول 2018، رُصد حوت أبيض في نهر التيمز بالقرب من غريفسند شرقي لندن لمدة أيام قليلة وحاز وقتها على أعلى عدد من المشاهدات على الشواطئ البريطانية الجنوبي. وتعيش الحيتان عادة في مجموعات في المياه الساحلية للقطب الشمالي.