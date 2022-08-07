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حوت أبيض يرفض الغذاء بعد أن ضل طريقه إلى نهر في فرنسا

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A beluga whale is seen swimming up France's Seine river, near a lock in Courcelles-sur-Seine, western France on August 5, 2022. The beluga whale appears to be underweight and officials are worried about its health, regional authorities said. The protected species, usually found in cold Arctic waters, had made its way up the waterway and reached a lock some 70 kilometres (44 miles) from Paris. The whale was first spotted on August 2, 2022 in the river that flows through the French capital to the English Channel, and follows the rare appearance of a killer whale in the Seine just over two months ago. (Photo by Jean-François MONIER / AFP)
الحوت الأبيض الضال في نهر السين

حوت أبيض يرفض الغذاء بعد أن ضل طريقه إلى نهر في فرنسا

يسبح الحوت حالياً ببطء في حوض نهر السين على بعد نحو 80 كيلومتراً من باريس

باريس - رويترز

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تتزايد المخاوف على مصير حوت أبيض رُصد في نهر السين بفرنسا بعيداً عن موطنه الطبيعي بمياه القطب الشمالي وذلك بعد أن رفض الغذاء وبدا عليه الهزال.

ويسبح الحوت الأبيض حالياً ببطء في حوض بين خليجين على بعد نحو 80 كيلومتراً من باريس.

الحوت الأبيض الضال في نهر السين
  • الحوت الأبيض الضال في نهر السين
  • الحوت الأبيض الضال في نهر السين
2 صور
الحوت الأبيض الضال في نهر السين
الحوت الأبيض الضال في نهر السين
الحوت الأبيض الضال في نهر السين
الحوت الأبيض الضال في نهر السين

وسيقوم بيطريون بتقييم حالته الصحية قبل اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي سيتم التدخل بها.

ولا يعرف المنقذون ما إذا كان امتناع الحيوان الثديي الذي يبلغ طوله أربعة أمتار عن الأكل سببه المرض أم فقدان الطاقة التي تعينه على ذلك. وحاول المنقذون تغذيته بأسماك حية.

وقالت إيزابيل دورليت بوزيه المسؤولة في إدارة إقليم أور: "لم يبد عليه أنه مهتم كثيراً" بالتغذية.

وضل الحوت طريقه بعيداً عن بيئته الطبيعية قاطعاً 160 كيلومترا في أعالي نهر السين بعد ميناء روان نحو العاصمة الفرنسية. وبدأت تظهر علامات على جلده ربما تشير إلى احتمال تدهور صحته.

الحوت الأبيض الضال في نهر السين
  • الحوت الأبيض الضال في نهر السين
  • الحوت الأبيض الضال في نهر السين
2 صور
الحوت الأبيض الضال في نهر السين
الحوت الأبيض الضال في نهر السين
الحوت الأبيض الضال في نهر السين
الحوت الأبيض الضال في نهر السين
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وتعيش الحيتان البيضاء عادة في المحيطات القطبية وشبه القطبية لكنها تهيم أحياناً صوب الجنوب وتصل إلى مصبات أنهار حيث يمكنها العيش مؤقتاً في المياه العذبة.

وفي أواخر مايو الماضي، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الكيلومترات وصولاً إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.

وبعد شهر شوهد حوت آخر طوله 10 أمتار ويُعتقد أنه من حيتان المنك في نهر السين، وهو ممر مائي مزدحم يربط باريس بالبحر.

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