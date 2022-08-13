تغريدة تعبّر عن أول موقف رسمي ايراني من الهجوم على سلمان رشدي  

الشاب الذي وضع أمس كمامة غطت بعض وجهه وانقضّ على الكاتب البريطاني سلمان رشدي، المولود لأبوين مسلمين قبل 75 سنة بالهند، وسدد له10 الى 15 ضربة وطعنة بالسكين في العنق والجذع طوال 20 ثانية سبقت القاءه محاضرة عن الحرية الفنية في قاعة معهدChautauqua للآداب بنيويورك، هو "هادي مطر" البالغ 24 عاما، والمقيم في نيوجيرسي، بحسب ما ذكرت "العربية" في خبر عاجل.

ولو لم يتراجع رشدي عند الهجمة عليه ويبتعد عن الخطر، بحسب ما ذكر شهود عيان، لكان المقيم منذ 22 عاما في الولايات المتحدة لفظ آخر أنفاسه مطعونا، الا أنه نجا وبقي على قيد الحياة.



وفي أول موقف إيراني رسمي، أبدى مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، في تغريدة "تويترية" استغرابه من تزامن الهجوم على رشدي، وقرب إحياء الاتفاق النووي وإحباط واشنطن محاولة اغتيال كانت تستهدف مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، فقال بالتغريدة: "لن أبكي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها وازدراء للمسلمين والإسلام. بيدق إمبراطورية يتظاهر بأنه روائي ما بعد الاستعمار. لكن، أليس من الغريب أننا مع اقترابنا من صفقة نووية محتملة، تقدم الولايات المتحدة ادعاءات بشأن ضربة على بولتون.. ثم يحدث هذا"؟ ونشر أسفل التغريدة صورا لرشدي وبولتون ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق.

مادة اعلانية

وكان رشدي نشر في 1988 رواية بعنوان "آيات شيطانيّة" أثارت ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي، فوجهت ايران اليه اتهامات بالإساءة إلى النبي محمد والإسلام، وصدرت على أثرها فتوى بعد عام من آية الله الخميني باهدار دمه، مع جائزة من 3 ملايين دولار، اضيفت اليها 500 ألف في 2012 كتعديل لقيمتها الشرائية، ولمزيد من التحريض على قتله.