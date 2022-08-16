بعد سياسة الطفل الواحد.. إجراءات بالصين للتشجيع على الإنجاب

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على إنجاب مزيد من الأطفال مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق، وفيما يتوقع أن يتقلص عدد السكان بحلول العام 2025.

وتواجه الدولة التي لديها أكبر عدد من السكان في العالم، أزمة ديموغرافية مع قوى عاملة تشيخ واقتصاد متباطئ ونمو سكاني في أدنى مستوياته منذ عقود.

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ورغم أن السلطات وضعت حدّاً لسياسة الطفل الواحد في العام 2016 ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال العام الماضي، استمر معدل المواليد في الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية.

والثلاثاء، دعت وزارة الصحة السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة إنه يجب على السلطات المحلية أن "تضع تدابير فعّالة لدعم الخصوبة" عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر.

كذلك، يجب أن تضمن المقاطعات أن يكون لديها عدد كافٍ من الحضانات بحلول نهاية العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.

وانخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 7.52 مواليد لكل 1000 شخص، وهو أدنى مستوى منذ بدأت البلاد تدوين السجلات عام 1949 عند قيام دولة الصين الشيوعية، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

ويعود ذلك خصوصاً إلى ارتفاع كلفة العيش والتحوّل نحو عائلات أقل عدداً.

ومطلع أغسطس الماضي، حذّرت السلطات الصحية من أن عدد سكان الصين سينخفض بحلول العام 2025.