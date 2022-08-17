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في تركيا.. استخلاص سم العقارب لبيعه مقابل ملايين الدولارات

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في تركيا.. استخلاص سم العقارب لبيعه مقابل ملايين الدولارات

يتم تصديره لفرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا حيث يستخدم في إنتاج مستحضرات التجميل ومسكنات الألم والمضادات الحيوية

شانلي أورفة (تركيا) - رويترز

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في صناديق شفافة من البلاستيك مرصوصة بمحاذاة جدران مختبر في إقليم شانلي أورفة بجنوب شرق تركيا، تمكث آلاف العقارب التي يستخرج عاملون سمومها الغالية لاستخدامها في إنتاج أدوية.

يستعمل العاملون في المختبر الملاقيط لإخراج العقارب من الصناديق والضغط عليها بانتظار خروج قطرات صغيرة من السم من إبر هذه الكائنات القاتلة. وتسقط القطرات في أوعية، ويتم بعد ذلك تجميد السم وتحويله إلى مسحوق قبل بيعه.

وفي هذا السياق، قال متين أورنلر صاحب المزرعة، إن العقرب الواحد ينتج حوالي ملليغرامين من السم، مضيفاً أنه يمكن للمختبر الحصول على حوالي غرامين من السم يومياً من جميع العقارب التي يقتنيها.

من مزرعة العقارب في تركيا
  • من مزرعة العقارب في تركيا
  • من مزرعة العقارب في تركيا
  • من مزرعة العقارب في تركيا
  • من مزرعة العقارب في تركيا
4 صور
من مزرعة العقارب في تركيا
من مزرعة العقارب في تركيا
من مزرعة العقارب في تركيا
من مزرعة العقارب في تركيا
من مزرعة العقارب في تركيا
من مزرعة العقارب في تركيا
من مزرعة العقارب في تركيا
من مزرعة العقارب في تركيا
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ويبلغ عدد العقارب في مزرعة أورنلر، التي افتتحت في عام 2020، حوالي 20 ألف عقرب من فصيلة أندروكتوناس تركينسيس، التي أشار إليها مقال نُشر في مجلة متخصصة في العقارب عام 2021 على أنها فصيلة مميزة.

قال أورنلر: "نربي العقارب ونحتلب سمها أيضاً.. نجمّد السم الذي نحصل عليه ثم نحوله إلى مسحوق ونبيعه إلى أوروبا".

وأضاف أن السم، الذي يتم تصديره لفرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا، يستخدم في إنتاج مستحضرات التجميل ومسكنات الألم والمضادات الحيوية، موضحاً أن سعر اللتر الواحد منه 10 ملايين دولار.

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