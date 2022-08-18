الملكة رانيا لخطيبة ابنها : "رجوت الله.. فجاءت رجوة"

غردت الملكة رانيا العبد الله زوجة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، مهنئة ابنها ولي العهد الأمير الحسين وخطيبته السعودية رجوة.



وكتبت الملكة رانيا: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير pic.twitter.com/navN5sgTjP — Rania Al Abdullah (@QueenRania) August 17, 2022

وأعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

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وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان رسمي، إنه، وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم الأربعاء خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.



خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الشابة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض في 28 نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.