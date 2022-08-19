.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الطيّاران غرقا في النوم.. طائرة ركاب كادت تتحطم فوق إثيوبيا

  • الخط
طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية
طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية

الطيّاران غرقا في النوم.. طائرة ركاب كادت تتحطم فوق إثيوبيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في واقعة غريبة كادت تتسبب في كارثة مفجعة، غط طياران إثيوبيان في نوم عميق فوق السحاب خلال رحلة جوية.

في التفاصيل، استغرق طياران من الخطوط الجوية الإثيوبية في النوم أثناء رحلة لهما من الخرطوم إلى أديس أبابا، حيث كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم وتقترب من مطار أديس أبابا عندما لم يستجب أي من الطيار أو مساعده لإنذار برج المراقبة.

لم يسمعا إنذار برج المراقبة

واستمر برج المراقبة في محاولاته للتواصل مع قائد الطائرة، إلا أن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل، إلا أن نظام الطيار الآلي، أنقذ الطائرة وركابها من كارثة محققة.

هبطت بسلام

فبعد إطلاق إنذار من نظام الطيار الآلي استيقظ الطياران في اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة فوق مدرج مطار العاصمة الإثيوبية لتهبط بسلام متأخرة عن موعدها 25 دقيقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حظ ألمانيا العثر يواجهها مجددا في نهر الراين! مياهه تجف والشحن معلق حظ ألمانيا العثر يواجهها مجددا في نهر الراين! مياهه تجف والشحن معلق
اكتشف المزيد