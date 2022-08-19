الطيّاران غرقا في النوم.. طائرة ركاب كادت تتحطم فوق إثيوبيا

في واقعة غريبة كادت تتسبب في كارثة مفجعة، غط طياران إثيوبيان في نوم عميق فوق السحاب خلال رحلة جوية.

في التفاصيل، استغرق طياران من الخطوط الجوية الإثيوبية في النوم أثناء رحلة لهما من الخرطوم إلى أديس أبابا، حيث كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم وتقترب من مطار أديس أبابا عندما لم يستجب أي من الطيار أو مساعده لإنذار برج المراقبة.

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لم يسمعا إنذار برج المراقبة

واستمر برج المراقبة في محاولاته للتواصل مع قائد الطائرة، إلا أن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل، إلا أن نظام الطيار الآلي، أنقذ الطائرة وركابها من كارثة محققة.

هبطت بسلام

فبعد إطلاق إنذار من نظام الطيار الآلي استيقظ الطياران في اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة فوق مدرج مطار العاصمة الإثيوبية لتهبط بسلام متأخرة عن موعدها 25 دقيقة.